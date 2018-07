Piano di Sorrento al posto dei fiori un bidone di m.. Ecco perchè questa vergogna

Piano di Sorrento. Un bidone di m.. ( escrementi ) al posto dei fiori sul Corso Italia e nessuno si preoccupa del perchè. D’altra parte nessuno si preoccupa di abbellire la cittadina con un pò di fiori, addirittura anche nell’agro nocerino – sarnese, che non hanno nessuna vocazione ne pretesa turistica, trovi strade e piazze con i fiori, come a Pagani per esempio.

A Piano qualcuno ha messo delle piante di fiori e la bellezza si notava , ma qualcuno ha pensato bene di rubare il fiore, una lantana, curata e fatta crescere con amore. A parte gli escrementi, degni della persona che ha rubato questa pianta, sul Corso Italia l’amministrazione perchè non pensa a rendere più bello il Corso Italia?

Giuriamo che non vogliamo una lira, anzi un’euro, dal Comune, ma Positanonews, che è la testata di riferimento della Penisola Sorrentina, e ha il diritto – dovere di chiedere, vorrebbe un pò più di amore con la città.

Così si denigra il paese, non curandolo, non abbellendolo e non avendo neanche la sensibilità di fermarsi un momento a chiedersi che è successo con quel bidone di m.. messo sul marciapiede sul Corso Italia. Come se fosse una cosa normale trovarsi una cosa del genere sulla strada, se è normale per voi non lo sappiamo..

Continuiamo a dare i nostri pareri, per libertà di parola, non perchè vogliamo ergerci a consilieri del sindaco Vincenzo Iaccarino, li ha e se li tenesse, fatti suoi..

Ma la bellezza di un paese e l’idea di mettere dei fiori o di “adottare” le aiuole come fanno in tanti paesi sarebbe una bella risposta a quel bidone…

Un’amministrazione sensibile avrebbe preso una pianta di fiori, che è stata messa li a spese di un privato, e avrebbe sostituito subito quel bidone con la pianta. Invece indifferenza totale, salvo ergersi a ogni minima critica o riflessione e dirne, o farcene dire, di tutti i colori..

Ma noi, come facciamo quotidianamente da 14 anni, continuiamo a parlare e a segnalare onestamente cose che a noi non piacciono..

Per noi un paese per migliorare ha bisogno di Amore e Bellezza, sentimenti che hanno animato colui il quale ha messo quella pianta, per rendere più bello il proprio paese con amore..