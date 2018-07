Piano di Sorrento. Successo per lo “Street Food for a chiesa” Una sagra all’insegna del cibo di strada per festeggiare la (quasi!!) conclusione dei lavori alla facciata della Basilica di san Michele Arcangelo di Piano di Sorrento!

L’evento, prevede la degustazione di pietanze gourmet, gentilmente offerte dai nostri sponsor

(ristoratori, chef, pasticcieri, artisti e commercianti e anche il Tre Esse, ndr ) . Durante la serata con la presenza di don Pasquale Irolla, amministratori comunali, fra i quali il presidente del consiglio Mario Russo, Antonio Guarracino mister del Sorrento, e Salvatore Russo 9/8 che ci anticipa il prossimo grande evento enogastronomico del territorio il 14 agosto al centro parrocchiale.