Piano di Sorrento . Spettacolare il “Grand Hotel” del Magic Medley Ballet di Marilina Iacono a Villa Fondi . Grande successo questa sera per lo spettacolo di danza, su soggetto originale della coreografa e maestra di danza Marilina Iacono, membro dell’Interational Dance Council di Parigi e docente di tecnica accademica della Royal Academy of Dance di Londra.

Versatile,spumeggiante ed allegro questo balletto in un atto racconta una storia fantastica .Bravissime tutte le interpreti,che ultimamente si sono distinte in molti concorsi nazionali ed internazionali. In questa occasione a tutte le interpreti impegnate nella realizzazione di questo importante messaggio per l’intercultura, Marilina Iacono designerà delle borse di studio. Tutto ciò anche per festeggiare l’ingresso di Marilina e della Magic nell’UNESCO sez.Danza.In apertura,”Caruso”un omaggio della Compagnia Luna al Dott.Giacomo Giuliano, fantastico il Can Can, emozionante e travolgente il Bolero finale Bravissima l’odalisca Valeria Mazzola, ma anche Mariana Mastellone, Alessandra e tutte le altre! Seguiamo da anni questo corpo di danza che vediamo migliorare di anno in anno, sia nell’esecuzione che nel coordinamento , ora anche nei costumi meravigliosamente curati da Marilina Iacono stessa. Il tutto in uno scenario favoloso come quello di Villa Fondi su Marina di Cassano. Complimenti davvero.