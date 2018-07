Piano di Sorrento prorogato incarico a Di Maio marito della direttrice di Agorà , e ora nessuno dice niente. Dobbiamo dare atto a Johnny Pollio che non la fa buona a nessuno. Pollio ha collaborato con Agorà facendo la spina nel fianco dell’amministrazione di Vincenzo Iaccarino finchè non è stato regolarmente assunto a tempo determinato Francesco Di Maio, vero fulcro di Agorà, anche portavoce del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani. Precisiamo che direttrice e fondatore da noi sono sempre stati stimati, la prima era una collaboratrice di Agorà quando sono stato direttore di questo settimanale, di cui apprezzo tanti, su concessione di Francesco che me lo chiese perchè ne aveva bisogno. Fra noi non c’è mai stata una guerra, ultimamente la direttrice non so perchè interviene in piena libertà. L’ultima intervendo su Selvaggia Lucarelli che mi attaccava, come se Positanonews fosse Repubblica, bontà sua. Poi su un post di una sconosciuta che mi diceva che aveva chiesto di scrivere un articolo su una ballerina che andava all’estero a una scuola accusandomi che non volevo pubblicare. Insisto a dire che , e rivelo un segreto, noi scriviamo SEMPRE dei successi individuali, perché amiamo esaltare il BELLO della penisola, perchè è strategico alla nostra linea editoriale. Il singolo o la singola che ha un successo personale, quindi senza nulla di commerciale, fa parte del nostro essere vicini alla comunità sorrentina, con la nostra redazione della penisola, come siamo vicini alla comunità amalfitana, con la nostra redazione ad Amalfi, visto che sono due le costiere di cui ci occupiamo. Un domani ci verrà svelato il mistero del perché ogni volta che qualcuno parla a spiovere contro di noi, debba intervenire a dar man forte Nancy Di Maio pubblicamente. Allora la verifica della notizia non esiste per Agorà? La signora in questione mi ha mai mandato una mail ha mai parlato con me personalmente?

Fermo restando che Nancy Di Maio è liberissima di parlare di me, Selvaggia Lucarelli e tantissimi altri che ci attaccano e criticano … Ma non so qui ad annoiare i lettori con rinoscimenti e titoli, il pregresso al Corriere e al Mattino, ma Positanonews è anche citata in positivo non solo a livello locale.. E’ capitato con la Rai e Canale Cinque , Stampa e Repubblica, per fatti di cronaca di Sorrento e Amalfi, Dagospia e l ‘Espresso per Brunetta a Ravello, giornali internazionali per Rod Stewart e Sienna Miller , anche il New York Times ha citato Positanonews..

Insomma siamo probabilmente, al momento, l’unico media del posto che va oltre le “colonne d’ Ercole” del ponte di Seiano..

Invece questi vanno a vedere la persona che dice che noi non abbiamo pubblicato la ballerina ( che avremmo invece pubblicato con grande piacere se lo avessimo saputo nei modi normali, cioè una mail a direttore@positanonews.it ) , intervengono in ogni dove e modo, ovviamente per me possono dire quello che vogliono, lasciamo ai lettori giudicare se noi con 300 mila contatti su facebook fra varie pagine possiamo impazzire a vedere tutto..

Forse questi che ci vanno a vedere il punto e virgola non si rendono conto di che lavoro abbiamo fatto in 15 anni ,dalle 5 di mattina a mezzanotte ogni giorno, siamo i più visti ma anche quelli nati prima e che stanno più impegnati.

Ma lasciamo perdere, si continuassero a divertire, anche a fare siti farlocchi, post e altro, è indice chiaro anche di visibilità. Il giornalista diventa egli stesso, quando si espone al pubblico ed è famoso, un personaggio pubblico oggetto di critiche, quindi fate vobis. Divertitevi ancora a consultare l’accademia della Crusca o ad “appoggiarvi” ad attacchi veri o infondati e insensati.

La notizia è notizia, come quella riportata da Talepiano. Molti dicono perché non le fate voi le inchieste? Il problema è che per le inchieste ci vuole tempo, denaro e professionalità e non sempre riusciamo a liberare dall’assillo quotidiano i nostri giornalisti che seguono trenta comuni.. Ma cercheremo di farle coinvolgendo i cittadini , cercheremo di organizzarci questo inverno

Quindi riportiamo loro e vediamo che , stando a quello che scrive Talepiano,Vincenzo Iaccarino quando vuole trova la soluzione a tutto.

C’è un regola non scritta per consultare gli albi pretori on line dei Comuni.

La regola è la seguente:

“QUANDO IN UN PROVVEDIMENTO ELENCATO È STATO OMESSO L’OGGETTO, QUEL PROVVEDIMENTO È POTENZIALMENTE INTERESSANTE”.

Collegata a questa regola vi è una sorta di corollario della legge di Murphy:

“TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE HANNO OGGETTI OMESSI VERRANNO PUNTUALMENTE LETTI DAGLI “IMBECILLI” DEL CLAN DI BERTOLDO”.

Così è stato per la determina che porta il numero progressivo 877 /2018, in fase di pubblicazione all’albo del Comune di Piano di Sorrento. L’oggetto è arcano:

“Presa d’atto D.G. N. 125/2018”.

Dal momento in cui la D.G. N. 125/2018 non è stata pubblicata, non resta da fare altro che provare ad aprire il file relativo all’atto 877/2018.

Si tratta effettivamente di una determinazione, la numero 342 del 13 luglio 2018 (occhio alle date). Porta la firma del Funzionario responsabile del settore personale. Il dottor Giacomo Giuliano, marito del super-assessore Rossella Russo.

Con l’atto si provvede a prorogare di un ulteriore mese il rapporto lavorativo col dipendente Francesco Di Maio. Di Maio è l’ormai ex portavoce del Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, nonché fondatore del settimanale Agorà e marito di Nancy De Maio, l’attuale Direttrice dello stesso giornale.

Di Maio era stato assunto al Comune carottese il 17 luglio del 2017, con la qualifica di istruttore Amministrativo, grazie all’utilizzo di una vecchia graduatoria del Comune di Vico Equense. Il suo contratto a tempo parziale al 50% sarebbe venuto a scadenza il prossimo 16 luglio 2018.

Senza possibilità di proroga, perché intanto l’Amministrazione aveva deciso di impiegare la somma ancora disponibile per assunzioni a tempo determinato in altro modo.

PER CAMBIARE IL CORSO DEGLI EVENTI SAREBBE STATA NECESSARIA SOLO LA CLASSICA BOTTA DI CULO

Ebbene puntualmente la botta di culo è arrivata.

Una botta di culo che emerge in tutta la sua grandezza dalla premessa della determina senza oggetto firmata dal dottor Giuliano.

Praticamente da ciò che scrive Giuliano si apprende che, tra i dipendenti con contratto a tempo parziale e determinato del Comune di Piano di Sorrento, c’è anche un architetto che si chiama Loredana Tarallo.

“Che c’entrerà mai la Tarallo con il coniuge della Direttrice di Agorà?”

…vi starete chiedendo.

INVECE LA TARALLO C’ENTRA, ANZI È ESSENZIALE

Alla Tarallo infatti – istruttore tecnico del III settore lavori ed edilizia – il 28 maggio del 2018 (occhio sempre alle date) le era stata aumentata la percentuale di part-time portandola dal 50% al 75%. La decisione veniva assunta sempre da Giuliano in ottemperanza ad un indirizzo fornitogli dalla Giunta che aveva così esaurito la somma ancora disponibile per assunzioni a tempo determinato.

Pertanto per il periodo che andava dal 28 maggio del 2018 e sino al 27 settembre dello stesso anno il part-time della Tarallo sarebbe stato portato al 75%, ritornando al 50% dal 28 settembre al 31 dicembre sempre del 2018.

Dopo poco più di un mese da questo incremento la Tarallo cambiava però idea. L’11 luglio scorso inviava al Comune una nota in cui chiedeva di ritornare al part-time al 50%, a far data incredibilmente dal 16 luglio successivo.

Lo stesso giorno in cui scadeva il contratto di Di Maio.

Alla luce di questa importante novità il giorno seguente (12 luglio 2018) la Giunta si riuniva in fretta e furia ed approvava la famosa delibera 125/2018, che aspetta ancora di essere pubblicata, ma di cui si deduce il contenuto.

Sindaco ed Assessori accettano le richieste della Tarallo e cambiano anche loro idea dopo appena un mese

LA PAROLA PASSA COSÌ AL DOTTOR GIACOMO GIULIANO

Giuliano il giorno ancora seguente (13 luglio 2018) adotta la determina senza nome in cui: prende atto delle ulteriori modifiche al contratto della Tarallo e proroga l’incarico a Di Maio.

Come fa?

Semplice, anzi mica tanto.

La Tarallo ha rinunciato al suo 25% in più ed è scesa quindi dal 75% nuovamente al 50%.

Lo ha fatto per circa due mesi (dal 16 luglio al 28 settembre) e quindi quel 25% si è raddoppiato e diventando il 50%.

Si è ottenuto così un risparmio pari ad una mesata al 50%.

Intanto il funzionario del V settore, geometra Michele Amodio, con una nota aveva richiesto l’assegnazione di personale anche per l’assenza prolungata per malattia di un istruttore direttivo e per la pregressa già eccepita carenza di personale.

Il contratto di Di Maio sarebbe venuto a scadenza dopo tre giorni.

Questi i dati che Giuliano ha sapientemente shakerato, ottenendo la combinazione perfetta.

Proroga di Di Maio per un altro mese al 50%.

Certo è vero che la Tarallo è un istruttore tecnico. E’ vero che Amodio si lamentava della carenza di un istruttore direttivo. E’ vero anche che Di Maio è invece un istruttore amministrativo (né tecnico, né direttivo), però tra piuttosto e niente è sempre meglio piuttosto.

Basta che qualcuno istruisca

L’ALLENATORE NEL PALLONE

Non sappiamo a voi, ma a noi – nel leggere l’atto prodotto da Giuliano – sono venute in mente le esilaranti trattativa di mercato del Presidente della Longobarda Borlotti e del suo mitico allenatore Oronzo Canà (al secolo Lino Banfi) nel celebre film L’Allenatore nel Pallone.

“Attraverso la cessione di Falchetti e Mengoni, noi riusciamo ad avere la metà di Giordano, da girare all’Udinese per un/quarto di Zico e i tre/quarti di Edinho con cui…be’ dopo glielo spiego meglio”.