Piano di Sorrento . Fabiola di Capua uccisa da un lampione a Napoli per incuria umana, dopo 12 anni di causa nessun colpevole Dodici anni dopo, la Corte di Cassazione fa calare il sipario sul processo aperto per chiarire le responsabilità della morte di Fabiola Di Capua, una donna colpita dal crollo di un palo della corrente elettrica, mentre percorreva via Caracciolo in sella al proprio scooter. Alla tragedia della morte di una donna – aveva 37 anni, era sposata e mamma di una bambina – venerdì notte si è aggiunta anche la beffa per il verdetto firmato dai giudici.

In sintesi, la Cassazione ha annullato le condanne di disastro e crollo colposo a carico dei tre imputati, ribaltando la sentenza firmata dalla Corte di appello di Napoli; e ha contestualmente prescritto le accuse di omicidio colposo per tutti e tre gli imputati. Risultato beffardo, dunque: per la morte di Fabiola di Capua, nessun colpevole sul piano penale, mentre resta aperta la partita in sede civile per il risarcimento del danno.

Ma andiamo con ordine: cadono le accuse a carico dell’ex dirigente comunale Vincenzo Salzano (difeso dal penalista napoletano Gennaro Lepre); e per i due responsabili Acea Napoli: Pietro Sanfilippo (difeso dagli avvocati Claudio Botti e Ciro Pellegrino) e Ciro Scognamiglio (difeso dall’avvocato Claudio Botti). Sono stati i giudici della quarta sezione (presidente Fumu, giudice relatore Pezzella) a chiudere il processo a carico dei tre imputati, alla luce della valutazione dei due capi di imputazione. Partiamo dall’accusa più grave, quella relativa all’ipotesi di disastro colposo, sulla scorta dell’allarme suscitato dalle condizioni dei lampioni della corrente elettrica sul Lungomare, ma anche in altre zone della città: l’accusa di disastro deve essere annullata, non essendo emersa dal processo una condizione di pericolo diffusa su tutta la città, come per altro sostenuto nel procedimento dai legali degli imputati; resta invece dimostrata l’accusa di omicidio colposo, sulla quale però si è abbattuta la mannaia della prescrizione.