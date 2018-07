“PETALI DI ROSE Poesie” di Mario de Laurentiis, ora uscito.

Articolo di Maurizio Vitiello – Uscito (f.c.) “PETALI DI ROSE Poesie” di Mario de Laurentiis.

Con animo terso e signorile, dopo tutte le varie vicende umane, che vedono coinvolto un uomo navigato, Mario de Laurentiis, che fu alunno dell’Istituto “Armando Diaz” di Napoli, si è espresso e ha pensato di raccogliere in un libello, un delizioso “pamphlet”, una breve rassegna di suoi scritti poetici, in lingua napoletana e in lingua italiana.

Proprio questa bi-valenza semantica ci racconta di un uomo abitante nell’unica città-mondo del pianeta Terra, che ha pensato di raccogliere un’eredità linguistica, frutto di tutte le convergenze straniere che l’hanno vista o sottomessa o filiale terra di rispondenza regnicola o anche accogliente benigna di flussi turistici e di migrazioni.

Ovviamente, le sue stesure poetiche in napoletano non possono allinearsi a quelle del “maestro cappellaio” Gennaro Esposito, tra i vertici dell’ultima poesia napoletana, il cui “ductus” operativo seguiva itinerari e interrogativi squisitamente sociali.

Mario de Laurentiis intende estroflettere sentimenti semplici; insomma, rendere tracce di un sentire innocente.

Riservare appunti e approfondimenti è lecito e legittimo, meglio se con indizi di riflessione.

Ecco una prima poesia scritta in napoletano:

“‘E cumpagne d’’o Diaz”

Nuje, cumpagne d’’o Diaz

facimme sempre cos’ ’e pazz’:

ce ‘ncuntramme, c’assettamme

e po’ ‘nzieme ce spassamme.

Comm’è bello quanno ‘o juorno

Nuje ce damm’ appuntamento,

ce mettimmo ‘o sentimento,

pure si è vierno è primmavera.

Gioventù passata è ormai,

pe’ fortuna senza guai

mò ce resta ‘a cumpagnia

ch’’a tristezza manna via

Je ve guardo e m’arricordo

‘nu pallone, ‘o bigliardino,

po’ stavamo dint’’o ciardino

miez’ ‘o bosco ’e Capemonte.

Dint’ ‘a classe d’’o Diaz

amme fatto cos’ ’e pazz’;

si ce steva ‘o professore

nun passavano mai ll’ore,

ma quann’era ‘a ricreazione

se vedeva ‘a reazione:

chi arrubbava ‘na marenna,

chi pazziava cu ‘na penna,

chi faceva ‘nu bidone

e chi cantava ‘na canzone.

Oramai ‘a gioventù

Nun putrìa turnà cchiù,

ma ‘e jurnate cu ll’amici

a nuje ce rendono felici.

Ecco una seconda poesia in italiano:

“Nel giardino”

Due cagnolini

giocano a rincorrersi

facendo capriole;

due uccellini,

cinguettando,

si baciano tra i rami;

due amanti,

seduti su una panchina,

dimenticando il mondo.

Da leggere.

Maurizio Vitiello