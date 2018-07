Pericoloso latitante romeno catturato in Irpinia dalla Squadra Mobile

Un pericoloso latitante romeno di 22 anni è stato catturato in Irpinia dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino. Il giovane era ricercato dal 2017, quando nel suo Paese si rese protagonista di un tentato omicidio. Gli uomini del vicequestore Michele Salemme lo hanno intercettato, a seguito di minuziose indagini, a San Martino Valle Caudina. Il 22enne è stato associato al carcere di Avellino, in attesa della procedura necessaria per la sua consegna alle autorità romene.

il mattino