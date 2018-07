Perdifumo, randagi serviti nel bosco da persone di buon cuore (Bobby ringrazia)

Di sicuro sarà soddisfatta la Lega italiana difesa del cane, che da ben 68 anni si batte per salvare la vita di animali di ogni specie e razza. Cilento, Perdifumo, tempo di vacanze e c’è chi dedica il suo tempo ai cani randagi. Cani abbandonati, sempre di più, sono curati da tante persone di buona volontà. Ad una certa ora, quando manca poco alle ore 12, oppure nel tardo pomeriggio, si notano un due tre auto parcheggiate ai lati della strada, nel bosco tra Perdifumo-Mercato, è il segnale che i volontari sono in azione, scendono con ciotole, cibarie, crochette, acqua, spray, unguenti per quelli mal ridotti,ed entrano nel bosco, accolti dal festoso scondinzolare dei cani. (Giovanni Farzati)