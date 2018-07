Il perchè del penultimo posto di Minori nella classifica di gradimento

Minori, Costiera amalfitana . Alcuni dei motivi che hanno prodotto il risultato insoddisfacente su Minori, relegata al penultimo posto di una particolare classifica di gradimento,. redatta secondo gli orientamenti di una fascia di turisti e residenti molto particolare, sono riscontrrabili quotidianamente.

Ci si lamenta della sicurezza, della vivibilità, ecc.

In nessun centro turistico costiero camions e furgoni attraversano, forse per le consegne, la via principale soggetta anche a ZTL, a tutte le ore nonostante la presenza di un semaforo, mettendo a dura prova la sicurezza di pedoni tra cui bambini ed anziani ( ore 11.50 del lunedi).

Come non è giustificabile che gli automobilisti possono raggiungere il loro garage o posto auto che sia ad ogni ora (e meno male che Alfonso Bottone con i suoi incontri letterario ne limita l’abuso). Nessun controllo perchè gli addetti o sono occupati a disciplinare l’entrata al parcheggio della Madonnina (eppure ci s ono gli ausilirari) o sono impegnati a multare inermi autovetture nelle strisce bleu, silenziose . E mentre si fanno queste operazioni il tessuto urbano è invaso da moto rumorose che si rincorrono fino a Torre e che vanno a tutto gas, marmitte modificate al vento a mò di tuono.

Lavori edili presenti a tutte le ore in piena estate (anche domenica 29 alla via Gatto) senza che qualcuno sappia informare , su indicazione, i tragressori di dover soprassedere (nessuno è a conoscenza di una ordinanza che disciplina i lavori rumorosi, eppure c’e, fatta e rinnovata).

Non parliamo del fastidio che arrecano i passsi carrabili o presunti tali perchè sono problemi di carattere interno che riguardano i residenti (forse) e le casse comunali.

E il mare? sporco. E la spiaggia pubblica? una grande confusione di carne al solo (c’è gente che al levar del sole piazza il proprio ombrellone nello stallo gratuito del Comune e lo rimuove all’imbrunire, impedendo a qualche straniero di poter usufruire dello stesso spazio)

C’e un continuo frastuono di clacson per tutto il paese: colpi di chiamata, colpi di avvertimento della propria presenza; colpi di nervosismo imperante

E la gimkana notturna (non solo) dei motorini, a cavallo dei quali c’è l’ineducazione e l’arroganza paesana, per tutte le strade del paese. E il pericolo costante delle moto nei vicoli, nelle strade interne? non si pensa a dissuasori come nei centri civili? (c’era una famiglia di inglesi che, avvertendo ,l’avvicinarsi di una rombante moto nel vicolo santa Lucia, cercava freneticamente un riparo che trovò sugli scalini dell’ingresso dell’omonima chiesa).

Secondo chi legge, è tutto? No, è solo interrotto per mancanza di spazio.

Quindi il penultimo posto è quasi usurpato, forse. E meno male che la buona accoglienza, il buon mangiare e bere, qualche punto d’arte riescono a salvare il salvabile. (ci sarebbe il discorso Villa Romana che non è quella di Positano)

Qualcuno azzarda nel dire che il sondaggio è falso: non vive a Min ori Per telefonare bisogna chiudere porta e finestra,.

…continua