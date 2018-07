La Goletta Verde di Legambiente si appresta a sbarcare in Penisola Sorrentina, ed il suo equipaggio indossa magliette rosse, aderendo all’iniziativa lanciata dall’associazione Libera. La nave ambientalista, che domani parteciperà ad un evento in programma alla spiaggia di San Francesco, a Sorrento, infatti è parte promotrice dell’importante gara di solidarietà di stampo umanitario, prevista per la giornata di oggi, oltre a preservare le bellezze del nostro mare.

La “maglietta rossa”

“Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” è un iniziativa promossa da Libera, Arci e Legambiente e sostenuta dall’Anpi: lo scopo è indossare una t-shirt rossa in memoria di tutti i bambini migranti morti in mare e, in generale, per tutti coloro che hanno perso la vita nelle traversate per la salvezza. Roberto Saviano è tra coloro che ha caldeggiato l’iniziativa, infatti ha scritto sui social “i migranti indossano magliette rosse sperando di essere visibili in casi di naufragio. Sperano nel colore acceso per non essere abbandonati. Oggi mettiamoci nei loro panni. #apriteiporti”.