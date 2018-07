PELLEZZANO FESTEGGIA SANT´ANNA

Come da tradizione centenaria, anche quest´anno la Parrocchia di San Clemente a Pellezzano organizza i festeggiamenti in onore di S. Anna, S. Gioacchino e SS: Martiri nell´ultima settimana di luglio.

La statua d´ S. Anna è oggetto di un culto particolare: ogni anno le donne in stato di gravidanza tengono molto a questa ricorrenza, in tante si recano a Pellezzano per venerarla e onorarla con preghiere, fiori e offerte. Le sacre statue di S´Anna e San Gioacchino, il 29 luglio alle ore 11.30, percorrono in processione solenne le vie del borgo addobbate a festa, accompagnate dalla banda musicale, dalle autorità locali e da una gran folla di devoti.

Il corteo percorre vie e vicoli abbracciando tutto l´abitato, compresa la bellissima piazza in cui vengono allestite le bancarelle per la tradizionale fiera. La frazione, addobbata con luminarie e fiori sui balconi del centro storico , offre uno scenario davvero suggestivo.

Il rito si rinnova in un clima di gioia. Il ridente comune, rimasto fedele alle proprie tradizioni ed inalterato nella fede, conserva e ripropone ai cittadini ed ai visitatori una festa che suscita commozione.

Il programma religioso Il 26 luglio la chiesa apre alle ore 3,00 per le confessioni; le celebrazione eucaristiche cominciano alle 4 del mattino e proseguono fino alle ore 12.00. A sera, ore 19.30 Solenne Liturgia Eucaristica in apertura del Triduo di Preparazione, presieduta dal Molto Reverendo Don Domenico Spisso.

Sabato 28 luglio alle ore 19.30 S. messa per i portatori; Domenica 29 luglio SS. Messe alle 6,00, 7.00, 8.00, 9.00. Alle 10.00 Celebrazione Eucaristica. Alle ore 11.30 processione con i Simulacri alla presenza delle autorità religiose, del Sindaco Carmine Citro, della Presidente del Consiglio Comunale Eva Longo, seguono le associazioni, i rappresentanti politici, civili e militari. Il corteo è accompagnato dalle bande musicali ” Città di Pellezzano” e ” Città di Mercato San Severino”.

Al termine, in Piazza Di Vittorio, la Recita dell´ atto di affidamento a S. Anna. Alla sera S.. Messa conclusiva alle ore 19.30.

Lunedì 30 luglio alle ore 19.00 S. Messa di Ringraziamento. Le celebrazioni saranno accompagnato dai canti liturgici eseguiti dal Coro parrocchiale “S´Cecilia” diretto dal soprano Marianna Raimo e dal M. Mariarosaria Barbarulo. All´organo i Maestri Maddalena Gaeta e Domenico Marino.

Non mancheranno spazio e tempo per il divertimento in Piazza Di Vittorio: la sera del 25 luglio con le “Tammore”, il 26 luglio con la premiazione del 3° Trofeo di calcio S´Anna Memorial Mons. Alessandro Covelluzzi, il 27 luglio con la serata danzante e la presenza di Radio Diffusione Irno, il 28 luglio è in programma il concerto bandistico alle ore 21.30 e il 30 luglio gran finale con i Formula 3 in concerto alle ore 21.30 e la consueta estrazione dei premi della Lotteria S´Anna

