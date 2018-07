Paura a Vico Equense. Coppia di turisti trova un serpente nella propria autovettura

Vico Equense. Sgradita sorpresa questa mattina per una coppia di turisti che, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nella centrale Via Roma, si sono dedicato allo shopping. Ma, quando sono tornati, si sono accorti che all’interno dell’abitacolo c’era un ospite indesiderato, un serpente. Non sapendo come risolvere il problema, i turisti hanno immediatamente chiamato la polizia municipale che, a sua volta, ha contatto i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento, che sono intervenuti in brevissimo tempo e sono riusciti a catturare il rettile, che si era posizionato nell’area del guidatore. L’animale è stato portato al vicino centro veterinario di Piano di Sorrento.