Paul McCartney allo Scoglio a Nerano poi a Positano col produttore David Geffen

E’ l’estate dei VIP di fama mondiale in Costiera Amalfitana. Dopo Lebron James, Bono Vox e Rami Malek, quest’oggi è il turno di Paul McCartney, che ha pranzato ‘Da Tommaso Allo Scoglio’ a Nerano a Massa Lubrense , insieme ad alcuni amici e al suo produttore David Geffen, che ha postato la foto su Instagram.

Ora, come raccolto in esclusiva da Positanonews, il ‘baronetto’ di Liverpool ex Beatle si trova a Villa Tre Ville, la residenza esclusiva di Positano in cui soggiornano moltissimi personaggi famosi.

McCartney si sta concedendo qualche settimana di vacanza prima degli impegni del ‘Freshen up’ tour, di cui però ha annunciato solo quattro date in Canada a settembre. Non è ancora dato sapere se si esibirà anche in Europa.

Abbiamo cercato di tenere riservata la notizia , che come sempre Positanonews in Costa d’ Amalfi e Sorrento riesce ad avere in anteprima, ma oggi le notizie vengono diffuse a macchia d’olio sul web e sui social network.

Nel caso in cui ci fossero ulteriori spostamenti di McCartney in Penisola o in Costiera, vi terremo aggiornati.

Un premio speciale agli acchiappavip che ci manderanno foto a 3381830438 o direttore@positanonews.it