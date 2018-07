Oggi una giornata infernale fra i tanti Vip avvistati . E’ l’estate dei VIP di fama mondiale in Costiera Amalfitana. Dopo Lebron James, Bono Vox e Rami Malek, quest’oggi è il turno di Paul McCartney, che ha pranzato ‘Da Tommaso Allo Scoglio’ a Nerano a Massa Lubrense , insieme ad alcuni amici e al suo produttore David Geffen, che ha postato la foto su Instagram.

Entrambi a bordo dello yacht Rising Sun insieme alla moglie Nancy Shevell stanno girando il golfo di Napoli e le perle della Campania.

Ora, come raccolto in esclusiva da Positanonews, il ‘baronetto’ di Liverpool ex Beatles è andato a Villa Tre Ville, la residenza esclusiva di Positano in cui soggiornano moltissimi personaggi famosi , la ex villa del grande regista Franco Zeffirelli ora di Govind Friendland, forse qui a cena

McCartney si sta concedendo qualche settimana di vacanza prima degli impegni del ‘Freshen up’ tour, di cui però ha annunciato solo quattro date in Canada a settembre. Non è ancora dato sapere se si esibirà anche in Europa.

Abbiamo cercato di tenere riservata la notizia , che come sempre Positanonews in Costa d’ Amalfi e Sorrento riesce ad avere in anteprima, ma oggi le notizie vengono diffuse a macchia d’olio sul web e sui social network, foto da instagram e video dei colleghi di made in Capri.

Nel caso in cui ci fossero ulteriori spostamenti di McCartney in Penisola o in Costiera, vi terremo aggiornati. Oggi tanti Vip con notizie e foto esclusive su Positanonews da Positano, Amalfi e Capri, Sorrento e Ravello, per non parlare della Sherapova

Un premio speciale agli acchiappavip che ci manderanno foto a 3381830438 o direttore@positanonews.it