PARTO MIRACOLOSO A VICO EQUENSE

Stanno bene e da qualche giorno hanno anche fatto ritorno a casa. Alla madre, una ragazza di Piano di Sorrento, e la bimba, nata lo scorso 13 luglio.

«Se ora posso raccontare ciò che è accaduto è solo merito delle qualità professionali e umane di medici e infermieri che hanno assistito me e la mia bambina» dice commossa la signora.

Il parto

Cinzia ha 39 anni, è in dolce attesa ed è pronta a dare alla luce la sua creatura. A quel punto viene accompagnata in sala parto dove le viene praticata l’anestesia epidurale. La bambina viene comunque alla luce, Cinzia riesce a intravedere la sua figlioletta. Cinzia si risveglia in un letto di un altro ospedale, quello di Sorrento, in terapia intensiva.

Viene monitorata giorno e notte anche perché sotto i ferri ha perso una grande quantità di sangue. « Può tornare a casa». «Grazie ai medici» Oggi la donna sta continuando a seguire delle terapie e si sente miracolata. « Ringrazio il nido che, in mia assenza e durante la degenza, si sono occupati della mia bambina in maniera impeccabile.

Ringrazio pure gli infermieri e il personale di servizio, Luigi e Pina che cercavano di tirarmi su strappandomi un sorriso, nonostante non avessi voglia di ridere. » .