Parla Rosario Stomaiuolo B&B “E’ una cosa ignobile se confermate tutte le accuse”

«È un fatto ignobile e se fossero confermate tutte le accuse nei confronti dei titolari di strutture ricettive e bed&breakfast della Penisola Sorrentina, le associazioni di categoria dovranno espellere questi loro associati che si sono macchiati di questa presunta truffa». Ecco le parole schiette del presidente di Federconsumatori Campania, Rosario Stomaiuolo, commentando l’indagine delle Fiamme Gialle di Massa Lubrense sul presunto peculato da un milione di euro che vede coinvolti 133 gestori di strutture ricettive. « È una brutta storia che colpisce in negativo l’intero comparto ricettivo campano e che rischia di incrinare il rapporto di fiducia non solo con i turisti, ma soprattutto con i residenti dei Comuni coinvolti». In che senso? «Se è vero, infatti,che quegli albergatori hanno incassato dai turisti la tassa di soggiorno è altrettanto innegabile che i beneficiari di quei soldi dovevano essere i residenti di Sorrento, Sant’Agnello e Massa attraverso i rispettivi Comuni.

Tutto ciò, stando alle ipotesi accusatorie, non sarebbe accaduto e quei soldi sarebbero finiti in altre tasche». Come si può recuperare l’immagine sporcata da questa vicenda? «Credo che ci vorrà del tempo per recuperare la credibilità perduta. I cittadini-utenti sono stanchi di essere raggirati. Sarebbe un modo concreto per recuperare la credibilità fortemente minata da questa storia triste».