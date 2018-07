A Palinuro uomo colto da infarto mentre praticava un’immersione. Inutili i soccorsi

Nel pomeriggio di oggi, a Palinuro, un uomo di circa 65 anni è stato colto da un malore improvviso mentre effettuava un’immersione nei pressi della spiaggia della Marinella. L’uomo è riuscito a riemergere ed ha attirato l’attenzione di alcune persone che si trovano su delle barche ormeggiate nella baia. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della cooperativa Palinuro Porto e della Guardia Costiera. Il 65enne è stato trasportato rapidamente presso il porto di Palinuro dove erano già presenti gli operatori del 118 per prestare i primi soccorsi. Ma per l’uomo era troppo tardi e gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto probabilmente per un infarto.