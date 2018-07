Palinuro , Cilento . Muore a mare travolto dalle onde il 19enne Pasquale Lettieri residente a Rofrano, è morto annegato nello specchio d’acqua antistante la costa della provincia di Salerno .

Il giovane, come riportano i colleghi del Giornale del Cilento , non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di soccorso. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto guidata dal tenente di vascello Giovanni Paolo Arcangeli e dai carabinieri della stazione di Centola agli ordini del maresciallo Giuseppe Sanzone, Pasquale era in mare insieme ad un amico quando le onde, troppo forti, li hanno trascinati via. I presenti hanno lanciato l’allarme. L’amico di Pasquale è stato tratto in salvo. Il corpo esanime del 19enne, invece, non è stato ancora recuperato dalla guardia costiera che ha pattugliato la spiaggia delle Saline anche con un elicottero. Sotto shock l’intera cittadinanza e i turisti che impotenti hanno assistito alla scena. La notizia è giunta subito a Rofrano, paese della vittima. Sul posto anche un’ambulanza del 118 di Vallo della Lucania.