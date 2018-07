PAESTUM AMERICANO RESTITUISCE I REPERTI RUBATI

Paestum J.T., un turista americano di cui sono state rese note solo le iniziali, quando agliiniz degli anni ’70 visitò Paestum con la famiglia, pensò di portare via delle piccole tessere di mosaico trovate durante la visita. A distanza di circa cinquant’anni, pentito per un gesto che all’epoca fu ingenuo, ha voluto rispedire a Paestum i reperti sottratti. Lo ha deciso dopo aver visto in televisione un programma su Paestum, che gli ha risvegliato la memoria. Lo ha riportato indietro nel tempo a quella bella vacanza in Italia, alla visita al parco archeologico e all’episodio che aveva ormai dimenticato. Ha cercato e ritrovato il pacchetto con i pezzi di mosaico.