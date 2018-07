Olimpia. Trovata la più antica iscrizione con versi dell’Odissea

Nel condurre la ricerca geoarcheologica nell’ambito del progetto di ricerca triennale dal titolo “Lo spazio multidimensionale di Olimpia”, che si svolge in luoghi intorno al santuario, sotto la direzione del Dr. Erofili-Iris Kolia, capo della EFA Ilia, in collaborazione con gli insegnanti Franziska Lang, Birgitta Eder, Andreas Vött e Hans-Joachim Gehrke dell’Istituto Archeologico Germanico e Darmstadt University, Tubingen e Francoforte sul Mainz, un risultato particolarmente importante è stato individuato e raccolto.

Come affermato in un comunicato stampa del Ministero della Cultura, una posizione adiacente al santuario di Olimpia, con resti di epoca romana, trovata tavoletta di argilla con una scritta. Dopo il recente completamento della manutenzione del laboratorio di EFA Ilia ha trovato che si tratta di 13 testi di Rhapsody o Odyssey (discorso di Ulisse di Eumeo) e secondo la prima stima, si può risalire al periodo romano e, probabilmente, prima del 3 ° c. AD “Prendiamo atto che da quando questa datazione preliminare conferma da parte studio sistematico della scritta è già iniziato, quindi la tavoletta di argilla sarà probabilmente conserva il più antico superstite estratto scritto dei poemi omerici che è venuto alla luce e al di là è la sua unicità, un grande archeologico, epigrafico. La segnalazione ci perviene dall’archeologo prof. Κωνσταντίνος Τζιαμπάσης .