Da oggi e fino al 15 settembre un’ambulanza con medico a bordo stazionerà a Massa Lubrense

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha richiesto che un’ambulanza del 118 potesse essere costantemente a disposizione sul territorio comunale al fine di fronteggiare nel migliore dei modi le emergenze sanitarie che, con l’arrivo del caldo e l’aumento dei turisti, sono purtroppo sempre in aumento. Il direttore generale dell’ASL Napoli 3, Antonietta Costantini, ha accolto la richiesta e da oggi, fino al prossimo 15 settembre, un’ambulanza con medico a bordo stazionerà dalle ore 9 alle ore 19 presso il poliambulatorio Asl di Via Roma. La presenza di un’ambulanza sul territorio comunale risulta indispensabile in quanto, in caso di emergenza, i mezzi di soccorso dovrebbero arrivare dal distretto sanitario di Sant’Agnello con un notevole impiego di tempo che, in alcuni casi, potrebbe essere fatale.