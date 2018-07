Nocera Inferiore. Indagini asseinteismo all’Asl, dirigente indagato per truffa

Avrebbe percepito lo stipendio pur accumulando, di volta in volta, molte assenze durante il suo orario di lavoro. Lo avrebbe fatto per almeno tre anni, probabilmente con la complicità anche di chi doveva vigilare. Sono questi i contorni di un’indagine condotta dalla Procura, che ha acceso i riflettori su di un funzionario, un dirigente operativo presso l’Asl Salerno, la cui sede è in via Ricco, a Nocera Inferiore. Non è stato il primo controllo,essendo l’attività in atto da tempo.

Tuttavia, i militari durante l’ultima verifica hanno portato via diversa documentazione utile ai fini investigativi, per controllare presenze e certificazioni della persona attenzionata.

Fonte: ilmattino.it