Dopo il rinnovo con il main sponsor Msc intasca l’attaccante Gianluca De Angelis

Sorrento – Il tempo brucia i suoi giorni perché ne mancano sette per il ritiro di una stagione che parte con una solida certezza e con i rossoneri che intascano il loro primo arrivo.

Era quasi certo ed è stato così che è arrivato il rinnovo con il main sponsor Msc, compagnia leader a livello mondiale nel trasporto marittimo di container ed anche di navi da crociera, che vedrà anche per quest’anno il suo nome scritto sulle maglie del Sorrento.

Sette giorni nei quali ci saranno anche dei nuovi arrivi in costiera, per chiudere il cerchio e dare prematuramente un organico completo a mister Guarracino prima che si parta per quel di Nusco.

Ecco che il primo tassello, secondo alcune indiscrezioni anche perché avrebbe messo nero su bianco, mette piede al Campo Italia, si tratta dell’attaccante Gianluca De Angelis, che è nato nel 1981, è vanta sul groppone una carriera da far rabbrividire.

È nato tra le fila de Parma nel 1998-99 in serie A dove disputò una sola gara, poi nella serie cadetta è stato con l’Hellas Verona ma non ha disputato nessuna partita, dopo ha fatto la gavetta su molti campi di serie C1: Benevento, Sora, Torres 1903, Avellino, poi in Lega Pro: Cosenza, Casertana, Virtus Francavilla e Mlefi. Nella fu serie C2 ha giocato con Gubbio, Melfi, Juve Stabia, Savoia, Avellino e Cosenza, mentre in serie D con la Cavese, ha calcato il manto erboso per ben 473 volte per un totale di 114 reti all’attivo, ha giocato per 90 minuti 59 volte, 23 ne è subentrato e 22 è stato sostituito.

Un calciatore che come possiamo vedere di strada ne ha fatta ed anche di esperienza che in una squadra come il Sorrento può essere utile nei momenti topici.

GISPA