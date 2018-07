Napoli. Vomero. Istituto “Domenico Martuscelli”. “CineMart”, dal 3 Luglio 2018.

Articolo di Maurizio Vitiello – Dal 3 Luglio 2018 il “CineMart” al Vomero, all’esterno dell’Istituto “Domenico Martuscelli” di Napoli, in Largo Martuscelli 26.

Finalmente un luogo di storia restituito alla città, dove per tutta l’estate, fino al 15 settembre 2018, si proietteranno films, si presenteranno libri, ci svolgeranno concerti e spettacoli teatrali.

Lo spazio è il “CineMart”, all’esterno dell’Istituto Domenico Martuscelli di Napoli, in Largo Martuscelli, 26.

Da martedì 3 luglio, dalle 20 in poi, s’inizierà con una “‘open night”, in cui verranno elencate tutte le iniziative del parco, rimesso completamente a nuovo per l’occasione e il progetto artistico e il relativo documentario ”Blind Vision” di Annalaura di Luggo, nato per stimolare un’inclusione sociale di persone con diversa abilità visiva.

La creatività come tema di base per l’inclusione sociale e proiezioni di films e di iniziative per i disabili sensoriali, nel rispetto del luogo che ospita questa iniziativa.

CineMart nasce da un idea di Alessandro e Andrea Cannavale con la collaborazione di Giulio Adinolfi, direttore della Libreria e l’incontro con Andrea Torino, commissario dell’Istituto Domenico Martuscelli, che ha accettato con entusiasmo la lodevole iniziativa.

Si segnala che la rassegna è patrocinata dall’Unione Italiana Ciechi.

“CineMart” è aperto tutti i giorni, dalle 19.00 e l’ingresso al parco è gratuito.

E’ possibile scegliere un libro dal menù settimanale, che sarà composto da 6 ‘primi’ libri e 6 ‘secondi’ libri a scelta, presi in prestito dalla Libreria del Cinema e del Teatro.

Sarà consegnata anche un lucina, modello minatore, per poter proseguire la lettura anche durante la notte.

Aperti bar e pizzeria.

Da frequentare, da seguire.

Maurizio Vitiello