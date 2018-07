Napoli, tifosi contro il Presidente De Laurentis: demente, falso e buffone!

I tifosi hanno esposto uno striscione enorme davanti al Maschio Angioino, monumento famoso e storico di Napoli, riferendosi al Presidente Aurelio De Laurentis della SSC Napoli, chiamandolo un po’ in tutti i modi. Di certo parole non molto tenere da parte della tifoseria che non vogliono perdonare la gestione degli ultimi tempi del club calcistico napoletano da parte del Presidente, secondo loro disgustevole.

Gli ultrà hanno manifestato la loro ira esibendo un po’ per tutta la città degli striscioni contro Aurelio, di spicco è quello di fronte al famoso monumento, la cui foto la riportiamo nell’articolo, che recita: “Di vero c’è che sei un demente, di falso che sei un vero presidente: ADL buffone”. Gli altri 3 striscioni sono altrettanto denigratori: “ADL rispetta la città, infame senza dignità”. Poi: “meglio cinesi che cerebrolesi”. Ed un altro ancora, l’ultimo, recita: “ADL, ma quale top player… sei solo un buffone”. Monitoriamo adesso il presidente come reagirà a tutte queste offese rivoltegli.