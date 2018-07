Napoli Sotterranea, indagato il presidente dell’Associazione per violenza sessuale a una sua guida

Napoli. Una vicenda inquietante raccontata oggi su Il Mattino da Leandro del Gaudio. L’avrebbe invitata a non pensare sempre al lavoro, a rilassarsi e ad assecondare le proprie avances. L’avrebbe costretta in un angolo buio, spingendola e immobilizzandola contro una parete, imponendole molestie a sfondo sessuale.

Brutta storia, che sarebbe stata consumata in uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico, quello che punta i riflettori nelle viscere della città. È il caso delle presunte molestie sessuali contestate a Vincenzo Albertini, presidente dell’associazione che gestisce il sito turistico «Napoli sotterranea»: ieri pomeriggio, Albertini è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale nei confronti di Grazia Gagliardi, sua ex guida per conto dell’associazione Napoli sotterranea.

Saranno ora i giudici di una sezione specializzata per trattare questi reati, la quinta sezione penale del Tribunale di Napoli, a partire dal prossimo primo ottobre, a mettere a confronto le due versioni dei fatti. Difeso dai penalisti napoletani Eugenio Cricrì e Francesco Picca, Vincenzo Albertini nega di aver abusato della sua ex dipendente, smentendo sul nascere la pista della violenza sessuale.

È toccato al giudice per le udienze preliminari Anna Tirone accogliere la richiesta del pm Stella Castaldo, magistrato in forza al pool guidato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Aula 111 del Tribunale di Napoli, ieri mattina un presidio di esponenti di associazioni che si battono in difesa delle fasce deboli ha atteso lo svolgimento dell’udienza, al termine della quale Grazia Gagliardi si è costituita parte civile. Difesa dall’avvocato Alessandro Eros D’Alterio, la donna è decisa ad andare fino in fondo e a raccontare quanto sarebbe avvenuto il 30 gennaio del 2017, lì all’interno di una sala nella disponibilità dell’associazione.

FACEBOOK

Una donna determinata a chiedere e ottenere giustizia, che su Facebook ha anche postato un video nel quale ha ricostruito la sua vicenda: «Ho lasciato un lavoro che amavo e che amo tuttora», ha spiegato la ragazza nel video, «mi è stato detto magari te la sei cercata e a causa di queste parole mi sono interrogata», fino a convincersi che «questa cosa non poteva finire nel dimenticatoio».

Tutto sarebbe avvenuto all’interno della «summa cavea». Stando alla denuncia (presentata otto giorni dopo i fatti, dopo aver vinto l’inevitabile resistenza psicologica), Albertini avrebbe spento la luce e avrebbe provato ad abbracciarla, a stringerla a sé e a baciarla sul collo. La donna avrebbe provato ad opporsi, ma sarebbe stata comunque costretta a subire palpeggiamenti. Pressioni nel corso delle quali Albertini avrebbe invitato la parte offesa a gettare a terra un mazzo di chiavi e un telefonino, pressioni scandite anche da parole che vengono riportate nel corso della denuncia: «Sei la più bella, non pensare al lavoro», avrebbe detto il presunto molestatore. Ed è proprio in merito a questa condizione, che per il pm è possibile configurare una sorta di aggravante specifica in materia di reati di genere: «L’aggravante di aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e dall’aver commesso il fatto con abuso di autorità e comunque con abuso di relazione di ufficio».

LA DIFESA

Diversa la versione su cui batte la difesa dell’imputato, che punta per il momento l’indice su una indagine ritenuta «unilaterale» da parte della Procura e interamente fondata sulla versione della donna. Sono sempre i difensori ad essere convinti della possibilità di valorizzare la versione di Albertini e di minare nel corso di un contraddittorio le testimonianze che verranno portate in aula dalla parte offesa: «Abbiamo raccolto elementi concreti e dimostreremo l’estraneità ai fatti di Albertini».