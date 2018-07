Napoli, Campania . Attacco durissimo da parte del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

Nel mirino c’è il nuovissimo nosocomio di Ponticelli aperto con difficoltà e non operativo in tutte le sue possibili funzioni. ” Secondo alcune testimonianze raccolte, l’intero reparto si sarebbe organizzato tra ferie, turni, malattie, affinché nessuno potesse mancare all’evento. Un episodio che, se confermato, getterebbe discredito su tutta la sanità campana”. “Tutti i protagonisti di questa vergogna – attacca il consigliere regionale – devono essere sanzionati e puniti.

Al di là del mancato rispetto di norme e regolamenti quello che mi preme sottolineare è l’assoluta mancanza di etica professionale. Come si fa ad avere fiducia in una intera equipe medica che decide di chiudere un reparto di un ospedale pubblico per andare a una festa? “.