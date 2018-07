Napoli. Real Bosco di Capodimonte. Zona Fagianeria. “Napoli nel Cinema”.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Napoli nel Cinema” visibile nella Zona Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte.

Dal 19 al 25 luglio 2018, ore 21.00.

Napoli nel Cinema

Real Bosco di Capodimonte, Zona Fagianeria.

Ingresso libero, consigliato da Porta Miano.

Conferenza stampa

Martedì 17 luglio 2018, ore 12.30

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Cortile

Cinema all’aperto, a ingresso libero, nel cuore del Real Bosco di Capodimonte (zona Fagianeria) dal 19 al 25 luglio 2018.

Proiezioni a partire dalle ore 21.00 delle principali pellicole che hanno fatto la storia del cinema con la città di Napoli sempre protagonista.

Si parte giovedì 19 luglio con Carosello Napoletano capolavoro di Ettore Giannini del 1954 e si chiude con Gatta Cenerentola di Alessandro Rak del 2017.

La rassegna, inserita nel progetto Carta Bianca nel Bosco, è realizzata grazie al contributo della Regione Campania e organizzata dalla società Stella Film.

Il programma completo della rassegna sarà presentato martedì 17 luglio 2018, ore 12.30, nei Cortili del Museo e Real Bosco di Capodimonte nel corso di una conferenza alla quale parteciperanno Sylvain Bellenger direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Rosanna Romano Direttore generale per le Politiche culturali e il turismo della Regione Campania, Patrizia Boldoni Coordinamento regionale delle arti e della cultura, il produttore cinematografico Luciano Stella e Maria Luisa Firpo e la curatrice della rassegna Maria Tamajo Contarini del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Per i cinefili partenopei da non perdere.

Da seguire.

Maurizio Vitiello