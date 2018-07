Napoli. Peppe Barra a Capodimonte.

Articolo di Maurizio Vitiello – Peppe Barra a Capodimonte.

Sabato 14 Luglio 2018, ore 21.00

Concerto-spettacolo di Peppe Barra: E cammina cammina

Luglio Musicale a Capodimonte (III Edizione)

Museo e Real Bosco di Capodimonte (Belvedere)

ingresso libero, da Porta Grande su via Ponti Rossi – Napoli

Appuntamento da non perdere sabato 14 luglio alle ore 21.00 sul Belvedere del Museo e Real Bosco di Capodimonte con Peppe Barra, che propone un concerto-spettacolo, tratto dal suo ultimo disco “E Cammina Cammina”.

Si tratta di un omaggio al suo cammino artistico iniziato cinquant’anni fa.

Un viaggio attraverso il vasto paesaggio culturale attraversato da Barra, che propone canzoni vecchie e nuove di autori diversi, in un crescendo di emozioni e di musica: dagli autori del passato come Pisano-Rendine (La Pansè) per arrivare all’omaggio a Eduardo De Filippo (Uocchie c’arraggiunate) fino alla reinterpretazione dei brani di autori contemporanei come Vasame di Enzo Gragnianiello e Cammina, cammina di Pino Daniele, ai testi recitati di Tiempo in cui la creatività artistica del cantante e attore napoletano trova il picco più alto, in questo eterno cammino di musica e poesia.

Voce e lingua napoletana sono gli strumenti principali del suo lavoro.

La sua voce gli consente di raggiungere in scena risultati mirabili, con il sostegno di musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio e che sapientemente partecipano alla preparazione delle pozioni di Peppe, mescolando timbri e scale di tradizioni musicali diverse, creando un sound in cui si mescolano tradizione ed innovazione. Ritualità ed occhi aperti sul futuro, devozione per le tradizioni popolari sono al centro dello spettacolo. Al suo fianco sul palco del Belvedere Paolo Del Vecchio chitarra-mandolino, Luca Urciuolo pianoforte-fisarmonica, Ivan Lacagnina percussioni, Sasà Pelosi basso, Giorgio Mellone violoncello.

Il concerto-spettacolo è inserito nella terza edizione del Luglio musicale, omaggio al glorioso Luglio musicale di Capodimonte riproposto, dopo il grande successo delle scorse edizioni, dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dedicato quest’anno al grande compositore italiano Gioacchino Rossini, nel 150esimo anniversario dalla sua scomparsa.

Il concerto di Peppe Barra è promosso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall’associazione Amici di Capodimonte onlus, organizzato dalla Ravi Class Eventi e realizzato con il sostegno dell’azienda Rossopomodoro.

Il presidente di Rossopomodoro, Franco Manna, afferma: “Finalmente un luogo che recupera la sua vocazione! Capodimonte, storica residenza dei Borbone, per una notte ospita il talento di Peppe Barra nel solco degli usi e dei ricevimenti della famiglia reale, quando si accoglievano i migliori artisti della città. Rossopomodoro sarà presente con il suo forno delle pizze, per accompagnare l’evento, nel ricordo di quell’estate di 129 anni fa quando alla regina dei Savoia veniva presentata la pizza che da lei avrebbe preso il nome: Margherita”.

Da seguire questa performance.

Maurizio Vitiello