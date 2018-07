Napoli colpo Di Maria trattativa in fase avanzata

il Napoli prepara il suo “colpo dell’estate”. Angel Di Maria, infatti, è il grande nome che Aurelio De Laurentiis vuole regalare a Carlo Ancelotti. La trattativa con il Psg – con cui Di Maria ha il contratto in scadenza nel 2019 – è in corso e secondo fonti vicine al club azzurro sono in “fase avanzata”.

Il vero ostacolo alla trattativa che potrebbe portare Di Maria a Napoli è rappresentato dall’ingaggio che il calciatore percepisce a Parigi. La società azzurra è ovviamente intenzionata a “spalmarlo” per accontentarne le richieste. Il Psg è disponibile a rinunciare a Di Maria che già nell’ultima stagione ha trovato spazio quasi esclusivamente quando Emery (sostituito da Tuchel a fine stagione) aveva perso Neymar per infortunio.

fonte:sportmediaset