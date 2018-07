Napoli. Il Clubino. Chiusura estiva in bellezza.

Articolo di Maurizio Vitiello – Chiusura estiva in bellezza de Il Clubino.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 2018, ORE 20,30.

“AGLIO, OLIO E ASSASSINO”

di Pino Imperatore

UN MIX DI SUSPENCE E RISATE

Non si poteva chiudere in modo migliore la stagione 2017/18 per lo spazio che dedichiamo alla letteratura,

Ospite dell’ultimo incontro Pino Imperatore, “iperpremiato” scrittore umorista, con il suo ultimo esilarante romanzo.

Dialogheranno con l’autore Edgardo Bellini e Lucio Rufolo.

Interverrà Bernardina Moriconi.

Al termine della presentazione la PASSERELLA a cura della Boutique Les Frivolites de Monique di Monica Pagano.

Accessori / Borse Teresa Spada.

A sfilare il team delle “Modelle per una notte”.

A conclusione la consueta “Spaghettata”.

Contributo serata € 5.

Nell’affascinante quartiere di Mergellina, Francesco e Peppe Vitiello gestiscono la premiata trattoria Parthenope, dispensando buoni piatti e aneddoti ancor più saporiti. L’ispettore Gianni Scapece, amante della cucina non meno che delle donne, lavora nel commissariato appena aperto di fronte al locale e dove si racconta che viva il fantasma di una vedova allegra. Per lui è un ritorno a casa, perché in quel quartiere ci è nato, e nell’ospitalità dei Vitiello ritrova il calore e la veracità che aveva perduto. Nelle settimane che precedono il Natale, però, Napoli è scossa dall’omicidio di un ragazzo, il cui corpo viene letteralmente “condito” dall’assassino con aglio, olio e peperoncino. Perché un rituale così macabro? Quale messaggio nasconde? Per trovare la risposta, l’ispettore dovrà scavare tra simboli, leggende e credenze della cultura partenopea, aiutato dalla tenacia del suo capo, il commissario Carlo Improta, e dalle scoppiettanti intuizioni dei Vitiello. (Romanzo DeA Planeta)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018, DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 21.00.

STAGE DI DANZE STORICHE

TENUTO DALLA MAESTRA CARLA FAVATA.

Un percorso di studi e ricerche coreografiche di danze tratte da film e romanzi.

Dal Barocco al 1860.

Posti limitati. Occorre prenotare al 3281019922.

Info:

IL CLUBINO

VIA LUCA GIORDANO, 73

VICO ACITILLO, 106

3281019922

08119534230

Da seguire.

Maurizio Vitiello