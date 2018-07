Lutto per un nostro tanto amato e apprezzato collega. Se n’è andata, infatti, la madre di Salvatore Piedimonte, da noi tutti chiamato affettuosamente “Sassi”, già direttore del canale tv “Eduardo” del gruppo Canale 21. Rita Corsicato apparteneva ad una nota e stimata famiglia di costruttori napoletani.

Commovente il messaggio che “Sassi” ha condiviso sul suo profilo Facebook: “Mamma ci ha salutato stanotte, ma resterà per sempre nei nostri cuori. Ha combattuto con una forza impressionante ma con la solita leggerezza, che mi fa sentire bene in compagnia del dolore. Grazie a lei sono, e spero di poter continuare a raccontare la nostra meravigliosa vita con i miei figli, come lei ha fatto con me. Amava il cappuccino e i broccoli”.

I funerali si terranno domani, lunedì 16 luglio, alle ore 15,00, presso la chiesa di San Vincenzo Pallotti a Napoli, in via Manzoni 1.

PositanoNews è vicina al dolore di un collega e di tutta la famiglia Corsicato.