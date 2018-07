Napoli. Capodimonte. “Napoli nel Cinema”. “L’amore molesto” in versione restaurata.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Napoli nel Cinema”, evento del 25.07.2018.

Mercoledì 25 luglio, ore 21:00 / L’amore molesto (versione restaurata), 1995

di Mario Martone

presentato da Titta Fiore, presidente della Film Commission – Regione Campania,

e dagli attori Anna Bonaiuto e Peppe Lanzetta,

per la rassegna Napoli nel Cinema.

Real Bosco di Capodimonte, Zona Fagianeria

Ingresso libero da Porta Miano

Domani mercoledì 25 luglio 2018, alle ore 21.00 ultimo giorno delle proiezioni della rassegna cinematografica all’aperto ad ingresso libero Napoli nel Cinema nel cuore del Real Bosco di Capodimonte, sulle praterie antistanti l’edificio della Fagianeria, attrezzate per l’occasione, come una grande arena cinematografica con sdraio e sedie da regista, insieme a stuoie messe a disposizione del pubblico per sedersi direttamente sull’erba nelle piacevoli fresche sere d’estate.

La rassegna, che ha riscosso in queste sera un notevole successo di pubblico, è inserita nel progetto Carta Bianca nel Bosco, è realizzata grazie al contributo della Regione Campania, curata da Maria Tamajo Contarini e organizzata da Marialuisa Firpo per conto della società Stella Film srl, e si chiude domani mercoledì 25 luglio con la proiezione de L’amore molesto (versione restaurata) di Mario Martone del 1995, presentato da Titta Fiore, presidente della Film Commission – Regione Campania e dagli attori Anna Bonaiuto e Peppe Lanzetta.

Da non perdere.

E per tetto un cielo di stelle.

Maurizio Vitiello