Napoli. Capodimonte. Attività dal 19 al 22 luglio 2018.

Articolo di Maurizio Vitiello – Attività dal 19 al 22 luglio 2018 a Capodimonte.

19-22 luglio 2018 a Capodimonte

Lungo weekend tra aperture serali di venerdì, appuntamento con lo shiatsu, Napoli nel Cinema e concerti del Luglio Musicale

Appuntamenti per tutta la famiglia nel lungo weekend, dal 19 al 22 luglio 2018, al Museo e Real Bosco di Capodimonte: aperture serali di venerdì, un appuntamento con lo shiatsu immersi nella natura del Real Bosco, cinema all’aperto con Napoli nel Cinema ed il concerto Mandolini all’opera per il Luglio Musicale.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio.

19-20-21-22 luglio, ore 21.00 – Napoli nel Cinema proiezioni cinematografiche gratuite, zona Fagianeria

Cinema all’aperto dal 19 al 25 luglio 2018 con Napoli nel Cinema nel cuore del Real Bosco di Capodimonte, sulle praterie antistanti l’edificio della Fagianeria, attrezzate per l’occasione come una grande area cinematografica con sdraio e sedie da regista che renderanno più confortevole la visione dei film, insieme a stuoie messe a disposizione del pubblico nelle piacevoli fresche sere d’estate.

Ingresso libero consigliato da Porta Miano.

Proiezioni del weekend:

Giovedì 19 luglio, ore 21.00, Carosello napoletano, 1954 di Ettore Giannini.

Presentato dal professore Gennaro Carillo e dal cantautore napoletano Nelson

Venerdì 20 luglio, ore 21.00, Vacanze a Ischia, 1952 di Mario Camerini.

Presentato dal direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger.

Sabato 21 luglio, ore 21.00, “FF.SS.”- Cioè… che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?, 1983 di Renzo Arbore.

Presentato dal regista e dirigente televisivo della Rai Francesco Pinto.

Domenica 22 luglio, ore 21.00, L’uomo in più, 2001 di Paolo Sorrentino.

Presentato dall’attore e regista Andrea Renzi.

Venerdì 20 luglio, dalle ore 19.30 alle 22.30 – Aperture serali del museo a 2,00 euro

Proseguono le aperture serali del venerdì (dalle ore 19.30 alle ore 22.30, ingresso 2 euro entro le 21.30) del Museo e Real Bosco di Capodimonte fino a venerdì 5 ottobre 2018, con eventi e attività di animazione.

Tutti i venerdì, dalle ore 21.00 alle 22.00 al Salone Camuccini (primo piano) “Impromptu”, concerti pianistici a programma aperto senza prenotazione a cura del bravissimo Rosario Ruggiero.

Un’occasione per vedere le mostre in corso Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire (fino al 9 dicembre 2018) e Incontri sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte (fino al 30 ottobre 2018).

Sabato 21 luglio alle ore 11.00 – Incontri con la Natura (praterie zona Cellaio)

Continuano gli “Incontri con la Natura” a cura di Gente Green. Sabato 21 luglio alle ore 11.00 sulle praterie zona Cellaio del Real Bosco di Capodimonte, appuntamento con lo shiatsu della Scuola Siddharta.

La terapia dello shiatsu consiste nel premere con il palmo delle mani, con il pollice, il gomito e a volte anche con le ginocchia, lungo le “linee di flusso dell’energia”, ovvero i canali sulla superficie del corpo in cui, secondo la medicina orientale, scorre l’energia vitale.

Con questo massaggio è possibile riequilibrare la “circolazione energetica” sia in superficie sia in profondità. Agire sul corpo per riflettere sulla mente è l’insegnamento del maestro Guglielmo De Martino e della scuola Siddharta di Napoli.

Partecipazione libera e gratuita.

Info e prenotazioni:

carmine@carminematuro.info

Domenica 22 luglio ore 19.00 – Luglio Musicale con il concerto Mandolini all’opera

Quarto appuntamento con il Luglio Musicale domenica 22 luglio2018, ore 19.00, con il concerto di NapoliMandolinOrchestra, “Mandolini all’opera”.

In programma: Il Barbiere di Siviglia, Rossiniana, Vincenzo Bellini, Norma, La Traviata, la Danza, Rimembranza napoletana, Tarantella, Napoli e le sue Gemme, Echo de Naples, Souvenir di Sorrento e la Gazza ladra.

Da seguire … e per tetto un cielo di stelle …

Maurizio Vitiello