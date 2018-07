Napoli 4-0 Gozzano. Poker azzurro a Dimaro. Subito Fabiàn Ruiz in gol.

Buone impressioni da Dimaro per il nuovo progetto azzurro. Il modulo è rimasto invariato con Hamsik in posizione da regista. In mostra i nuovi arrivati che danno ottime impressioni per questo campionato.

Nel primo tempo Fabiàn Ruiz porta il Napoli in vantaggio con un gol all’incrocio dei pali. Il campo non è dei migliori, bagnato dalla pioggia in giornata. Nel secondo tempo Grassi sfrutta il cross di Ounas e raddoppia. Diawara conquista un calcio di rigore, lasciando l’incarico a Verdi che trasforma dagl’undici metri. Diawara segue il taglio di Ounas servendolo, l’algerino stoppa e con un rasoterra supera l’estremo difensore. Il Napoli rischia di prendere un gol ma il portiere della primavera Contini salva. Buona la prima per Ancelotti. Applausi per gli azzurri all’uscita dal campo.

Christian Mulier