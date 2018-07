NA 4/7/18 presso Bibl. Croce pres.to “Napoli in …canto”

Mercoledi 4 luglio u.s. presso la Bibl. Croce in via De Mura al Vomero, nonostante il forte caldo la sala era gremita di ospiti e Marisa Pumpo Pica ha presentato l’edizione di luglio di Napoli in …canto. Ultima edizione prima delle vacanze estive.

Le due ore concesse dalla Bibl. Croce sono volate sui versi di poesie declamate da numerosi poeti e narratrici presenti in sala e sulle note di canzoni cantate da soci e non soci su basi musicali.

La serata si è conclusa con il saluto di Marisa Pumpo Pica e gli auguri di buone vacanze con l’arrivederci alla edizione di settembre.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews