Multiservice Positano, azienda leader nel settore della pulizia: dalle spiagge agli uffici, servizi al top

Torniamo a parlarvi della “Multiservice Positano“, azienda leader nel settore della pulizia, manutenzione e potatura. La ditta sta continuando a riscuotere il successo dovuto grazie alla serietà, alla professionalità e all’efficienza del proprio servizio. Un servizio che abbraccia una vastità di ambiti: servizi di giardinaggio, in tutte le aree verdi di Positano e dintorni, che comprende potatura, pulizia prati e giardini e così via; lavaggio strade; pulizia spiagge e servizio di pulizia in strutture ricettive private e alberghiere. Per quest’ultime si parla anche di servizi quali messa a disposizione di personale come custodi e facchini.

La Multiservice Positano, in questo periodo specialmente, sta dedicandosi sempre di più alla pulizia e manutenzione delle spiagge, sia pubbliche che gli arenili destinati all’uso privato. In questo caso le tecniche di pulizia sono le seguenti: raccolta manuale dei rifiuti ingombranti, pulizia accessi al mare, pulitura degli arenili con mezzo meccanico denominato pulisci spiaggia, selezione dei rifiuti e rimozione rifiuti di vario tipo portati dal mare.

Un lavoro che viene eseguito da personale specializzato, con l’ausilio di mezzi adeguati alla tipologia dell’intervento. La ditta è riuscita ad affermarsi grazie all’attenzione importante nella preparazione del personale e nell’efficienza del proprio lavoro. Nulla è lasciato al caso.

CONTATTI:

333 3370811

contatti@multiservicepositano.it