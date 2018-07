Monte Cervati - Comune di Sanza: Rocco e Vincenzo De Lisa confratelli della Madonna della Neve: la grande gioia del padre Nob. Cav. Attilio De Lisa.

Ieri domenica mattina 29 luglio 2018 durante la Santa Messa delle ore 11.00 presieduta da don Marco Nardozza parroco di Caselle in Pittari (Parroco del Novenario al Santuario Diocesano) presso la cappella del Santuario di Maria SS della Neve o Madonna del Cervato sul Monte Cervati che con i suoi 1899 metri di altezza è il Monte più alto della Campania, si è svolta l’investitura di altri 7 confratelli e consorelle compreso Rocco e Vincenzo in presenza e con la grande gioia del padre Nob. Cav. Attilio De Lisa (i figli già confratelli della Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario) di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro e Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani.

Tutto avvenuto sia in presenza del Priore dell’Arciconfraternita di Maria SS della Neve insieme ad altri confratelli e consorelle del direttivo di cui porgo la stima di sempre come confratello che a persone devote provenienti da altri paesi dei dintorni (ieri la presenza di devoti provenienti da San Rufo,Sala Consilina, Caselle in Pittari, Sassano, Piaggine, Buonabitacolo,Padula,Teggiano,ecc. .

Un caloroso saluto agli altri parroci diocesani (compreso don Vincenzo Federico Parroco di Padula scalo di cui si è vista la presenza insieme a don Marco Nardozza) insieme sia al parroco di riferimento che all’altra Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario di cui è Segretario del Direttivo oltre la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.

Infine gli auguri agli altri confratelli e consorelle per l’investitura nell’Arciconfraternita della Madonna del Cervato o della Neve.