Al Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”, convegno Monstra II Simbologie e Funzionalità degli Esseri Mostruosi. 10-11-12-13-14 luglio 2018

Sala Tersicore – Palazzo Comunale di Velletri Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1

Martedì 10 luglio ore 9:30

Introduzione ai lavori:

Igor Baglioni, direttore del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”

Maria Paola De Marchis, vicepresidente Consorzio SBCR – Sistema Biblioteche Castelli Romani

Giuliano Cugini, presidente Calliope Associazione Culturale

ore 10:00 apertura del convegno

Coordina: Andrea Ercolani (Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico – Roma)

• Alessandro Armocida (Università degli Studi di Padova), Monstra e ὕβρις: gli esseri mostruosi e il loro ruolo paradigmatico nella letteratura greca arcaica

• Fiona Mitchell (University of Wales “Trinity St David”), Monstrous and Hybrid Gods in the Orphic Theogonies

coffee break

• Flaminia Beneventano della Corte (Università degli Studi di Siena), Phasma, teras, sēmeion. Segni straordinari nella Grecia antica

• Alberto Cecon (GRIMM – Gruppo triestino di ricerca sul mito e la mitografia), Anomali, enormi, deformi. Esseri mitici e creature leggendarie nel lessico latino

Martedì 10 luglio ore 15:00

Coordina: Francesca Romana Nocchi (Sapienza Università di Roma)

• Irene Giaquinta (Università degli Studi di Catania), L’amphisbaena da Eschilo a Plinio: valore simbolico di un monstrum horrendum

• Andrea Lattocco (Università degli Studi di Macerata), Colubrifera et aspera Medusa: Lucano e l’aretologia del monstrum in Phars. 9, 619-699

coffee break

• Ilaria Sforza (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata), Cecrope συμφυής: natura ibrida e autoctonia del primo re dell’Attica

• Eduard Iricinschi (Ruhr University – Bochum), “For we are the fifty serpents” (Act Phil, 11.3): Describing Dragons and Uncovering Religious Encounters in the Acts of Philip

Martedì 10 luglio ore 19:00

Serata di Festa e Cultura a Rocca di Papa

Mercoledì 11 luglio ore 9:30

Coordina: Helga Di Giuseppe (Associazione Internazionale di Archeologia Classica)

• Alessandro Locchi (Sapienza Università di Roma), Nereus, Acheloos e gli altri: mostruosità e alterazioni di forma tra le entità acquatiche del mondo Greco

• Diana Guarisco (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Monstra a Roma: Pico, Fauno e gli uomini-lupo

• Tommaso Braccini (Università degli Studi di Torino), Un décolleté diabolico: su una rappresentazione di Gello

coffee break

• Olga A. Zolotnikova (British School at Athens), “Earth-born… impetuous Typhon” (Aeschylos, Prometheus, 353-356). The concepts, the symbolic meanings, and the functionality of the monster

• Francesca Bragato (Gruppo di ricerca Aletheia Ca’ Foscari), Veri mostri lucianei. La costruzione dell’ibrido nella satira

Mercoledì 11 luglio ore 15:00

Coordina: Lucia Mori (Sapienza Università di Roma)

• Barbara Ottani (Independent Researcher), Snakes’ tales. The characterization of monstrous serpents through the observation of the world

• Ilaria Cariddi (Università Ca’ Foscari Venezia) – Francesca Iannarilli (Università Ca’ Foscari Venezia), Di sangue e di vino: rappresentazioni e funzionalità di due entità demoniache nella letteratura funeraria egiziana

• Alessandra Colazilli (Sapienza Università di Roma), Divinità con testa di pesce-gatto: considerazioni sulla funzione nei testi oltremondani egizi e sull’aspetto “mostruoso”

coffee break

• Silvia Gabrieli (Università degli Studi di Padova), Personaggi e protagonisti dell’Enūma Eliš: mostri divini o divinità mostruose?

• Vittoria Luisa Guidetti (Società Italiana di Storia delle Religioni), La redenzione dei Giganti

Mercoledì 11 luglio ore 19:00

Serata di Festa e Cultura a Lariano

Giovedì 12 luglio ore 9:30

Coordina: Luciana Furbetta (Sapienza Università di Roma)

• Francesco D’Angelo (Sapienza Università di Roma), “Inimicus draconi in aqua”. Il Physiologus, la mitologia Nordica e la grande pietra runica di Jelling

• Angelica Aurora Montanari (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Mostrare i mostri: metafore e rappresentazioni simboliche nelle testimonianze bassomedievali

• Paola Scarpini (University of York), “Ele ad sen de hume”: jeux d’identités et loups-garous dans les textes français du XIIème-XIVème siècles

coffee break

• Daniela Rywiková (University of Ostrava), The Femal Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World

• Mauro de Socio (Università degli Studi di Macerata), Nel segno del mixto: l’umano e il mostruoso nel Roman de Fauvel

Giovedì 12 luglio ore 15:00

Coordina: Andrea Annese (Sapienza Università di Roma)

• Alberto Carrera (Università degli Studi di Brescia), Da mostro biblico a simbolo della sovranità. Itinerari storico-giuridici del Leviatano

• Luca Baratta (Università degli Studi di Firenze), “Our Beasts plagued are, all Monstrouse in their Shape”: Maiali deformi, inquietudine religiosa e propaganda nell’Inghilterra elisabettiana

• Nicola Cusumano (Università degli Studi di Palermo), La “questione Palagonia”: note critiche per un inquadramento storiografico

coffee break

Presentazione del libro:

The Age of Monsters.

Nascite prodigiose nell’Inghilterra della prima età moderna: storia, testi, immagini (1550-1715)

di Luca Baratta, Aracne Editrice, Roma 2017

Intervengono:

Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”)

Luca Baratta (Università degli Studi di Firenze)

Giovedì 12 luglio ore 19:00

Serata di Festa e Cultura a Rocca Priora

Venerdì 13 luglio ore 9:30

Coordina: Emanuele Lelli (Sapienza Università di Roma)

• Camila Aline Zanon (University of São Paulo), The marvelous and the monster in Herodotus’Histories and 5th century tragedies

• Dana LaCourse Munteanu (Ohio State University), Monsters or Sophists? Hybrid Women in Euripidean Tragedy

• Chiara Cappanera (Universidad Complutense de Madrid), “Quando giunse il momento del parto, diede alla luce un bambino che aveva due sessi”: il caso del piccolo androgino in Flegonte di Tralle

coffee break

• Giuseppina Paola Viscardi (Università degli Studi di Salerno), Il mostro nell’Anima. Ibridismo simbolico nella Repubblica di Platone

• Barbara Giulia Valentina Lattanzi (International Center for the Sociology Of Religion – Rome), Il Glauco Marino: mito e metafora dell’anima nelle Enneadi di Plotino

Venerdì 13 luglio ore 15:00

Coordina: Riccardo Corbò (RAI – Radiotelevisione Italiana)

• Simone Sarti (Università degli Studi di Milano) – Massimo Airoldi (Emlyon Business School) – Federico Boni (Università degli Studi di Milano), L’evoluzione dell’orrore nel cinema. Il cambiamento culturale nei tipi horror: il successo adattivo dei “mostri” del cinema

• Andrea Guglielmino (LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, Roma), Mutevolezza e mostruosità nel cinema horror del post 11 settembre

• Colleen Karn (Methodist College – Peoria), Nazi Devils and Jewish Werewolves: The Horror of Dehumanization in John Landis’ An American Werewolf in London

coffee break

• Roberto Arduini (Associazione Italiana Studi Tolkieniani), «Noi uccidiamo, col sole e con la luna»: le creature mostruose in J.R.R.Tolkien

• Marco Menicocci (Antrocom. On-Line Journal of Anthropology), Mostri cattivi e fanciulle indifese – Antagonisti mostruosi nei periodici americani per adulti negli anni ‘40 e ’50

Venerdì 13 luglio ore 19:00

Serata di Festa e Cultura a Nemi

Sabato 14 luglio ore 9:30

Coordina: Lidia Capo (Sapienza Università di Roma)

• Giorgia Grandi (Scuola Internazionale di Alti Studi-Fondazione S. Carlo – Modena), Mostri, metamorfosi e ibridi nella tecnica letteraria e compositiva delle Vite di s. Gerolamo. Nuove considerazioni

• Estela Estévez Benítez (Universidad de Santiago de Compostela), Quedan etiam speciocissime mulieres. Las mujeres monstruosas de Oriente: fuentes y representaciones

coffee break

• Caterina Agus (Università degli Studi di Torino), L’homo selvaticus: ibrido, mostro, buon selvaggio, santo

• Chiara Baldestein (Sapienza Università di Roma), Schizzi mostruosi. Animali bizzarri e figure fantastiche nei taccuini d’artista tra Medioevo e Rinascimento

Presentazione del libro:

Echidna e i suoi discendenti.

Studio sulle entità mostruose della Teogonia esiodea

di Igor Baglioni, Edizioni Quasar, Roma 2017

Intervengono:

Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”)

Tommaso Braccini (Università degli Studi di Torino)

Sabato 14 luglio ore 15:00

Coordina: Valeria Parisi (Sapienza Università di Roma)

• Rita Sassu (Università telematica UNITELMA Sapienza – Roma), Oltre la guerra: valenze simboliche delle battaglie mitiche contro gli esseri mostruosi nei santuari greci

• Francesca Mermati (MIBACT-Parco Archeologico dei Campi Flegrei), Ancora sulle Sirene. Riflessioni sugli ibridi sapienziali femminili di tipo ornitomorfo e su di un gruppo di bronzetti configurati a sirena dalla Crotoniatide

• Valeria Ducatelli (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Il volto del sileno. Suggestioni sulla presenza di antefisse fittili a Gabii

coffee break

Presentazione del libro:

Gli animali nel mondo antico

di Pietro Li Causi, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2018

Intervengono:

Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”)

Pietro Li Causi (Università degli Studi di Palermo)

Sabato 14 luglio ore 19:00

Serata di Festa e Cultura a Lanuvio