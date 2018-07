Mondiali: la Francia passa, ora tocca a Brasile – Belgio

Riportiamo innanzitutto le formazioni ufficiali, a pochi minuti dal calcio d’inizio, di entrambe le formazioni, direttamente dalla gazzetta dello sport che le ha ufficializzate. Nelle file del Brasile i titolari dovrebbero essere: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Coutinho, Fernandinho, Paulinho, Gabriel Jesus, Neymar, Willian. Nelle file del Belgio: Curtois, Vertonghen, Alderweireld, Kompany, Chadli, Fellaini, Meunier, Witsel, De Bryune, Hazard, Lukaku.

Tifosi a Positano scatenati

A Positano, seppur in vacanza, i turisti non rinunciano alle partite della propria Nazionale del cuore. Come si può ben intravedere dalla foto i tifosi accompagnano i giocatori in campo con grande passione ed entusiasmo, e nonostante siano a distanza, fanno sentire comunque il loro tifo seguendo le partite per televisione; i dati dell’audience sono altrettanto importanti, da lì si capisce se una squadra viene seguita nel resto del mondo ovviamente.

La Francia passa abbastanza agevolmente sull’Uruguay per 2-0, ora tocca al Brasile cercare di confermarsi e passare in semifinale. Una compagine che di certo non sta esprimendo un gioco spettacolare e spumeggiante ma che risulta essere molto concreta per quanto concerne i risultati.

Tra pochi minuti, dunque, assisteremo a questa splendida partita che non potremo fare a meno di commentare.