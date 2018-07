Mondiali in Russia . Le sorprese non finiscono… Oggi Brasile Messico e Belgio Giappone.

Mosca. Mondiali di Calcio 2018 in Russia. Questo mondiale ci sta appassionando troppo, grazie ad una caratteristica: l’imprevedibilità. Si sono già giocate 4 partite degli ottavi, una più emozionante dell’altra. Francia-Argentina termina 4-3 con Mbappe che si prende la scena di questa partita, sottraendola a Leo Messi, che sembra spento, marcato sempre allo stesso modo dai difensori avversari. Il diciannovenne conquista un rigore e firma una doppietta che stende la biceleste. L’Argentina dopo aver preso il primo gol di Griezmann sul dischetto, risponde con due gol: quello di Di Maria è una fucilata che non può prendere Lloris, il secondo, in apertura di secondo tempo, avviene con un pizzico di fortuna, Messi calcia disperato e sulla traiettoria c’è Mercado che spiazza il portiere francese del Tottenham. La Francia pareggia con Pavard, poi ci pensa Mbappe con una doppietta a chiudere il match. Al 92′ inutile il gol di Aguero. La Francia affronterà ai quarti l’Uruguay che vince contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo 2-1, con un Cavani imprendibile. Il 31enne firma una doppietta e fa volare la sua nazionale ai quarti. Il primo gol è sull’asse Suarez-Cavani che eseguono un bellissimo uno-due su due fronti opposti. Nel secondo tempo pareggia Pepe ma Cavani è in grande serata e con un contropiede perfetto segna un altro gol. Cavani lascia la gara nei minuti finali a causa di un infortunio che sembra ancor oggi serio e che preoccupa la celeste. Ai quarti va anche la Russia che ai rigori batte le furie rosse incredibilmente con un Akinfeev strepitoso. La partita termina 1-1 al 120′. I gol tutti nel primo tempo, passa in vantaggio la Spagna con un autogol di Ignaševič, pareggiano i padroni di casa con un rigore trasformato da Dzyuba. Ieri è stata la giornata dei portieri, anche la partita serale termina ai rigori. Croazia-Danimarca finisce 1-1. Al primo minuto segna la Danimarca con Jorgensen. Risponde 3 minuti dopo Mandžukić. La partita è equilibrata per tutti i 90 minuti. Ai tempi supplementari colpo di scena al 116′ con Rebic che saltato Schmeichel viene atterrato in area da Jørgensen mentre tirava in porta da solo. Il var decide che è solo giallo per il danese. Sul dischetto Modric si fa ipnotizzare da Schmeichel che tiene in vita la nazionale. Ai rigori però la spunta la Croazia, grazie ad un insuperabile Subasic, che para 3 rigori. Non è da meno però Schmeichel che para 2 rigori, ma i calciatori non sono stati capaci di regalargli i quarti. Oggi si affronteranno Brasile-Messico alle 16:00 e alle 20:00 Belgio-Giappone, due partite che all’apparenza sembrano già scritte ma questo mondiale è imprevedibile, tutto può succedere. Messi e Ronaldo di nuovo a casa, sembrava poter essere il loro mondiale con la speranza che uno dei due potesse alzare questa Coppa che tanto desiderano ma che ogni 4 anni non riescono a conquistare. Forse sarà il loro ultimo mondiale, lasciato con rammarico.

Christian Mulier