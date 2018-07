Molfetta (BA). “Sala dei Templari”. “Astrazione dal Mare”.

Articolo di Maurizio Vitiello – ASTRAZIONE DAL MARE a Molfetta.

Sarà inaugurata mercoledì 1° agosto 2018, alle ore 19:00, la collettiva ASTRAZIONE DAL MARE alla “Sala dei Templari”, Piazza Municipio – Molfetta (BA), organizzata dalla galleria 54 Arte Contemporanea.

La rassegna si porrà in continuità con l’esposizione dello scorso anno e omaggerà il mare, elemento paesaggistico di grande rilevanza del territorio pugliese.

Introdurrà la mostra Gaetano Mongelli, Docente di Storia dell’Arte Moderna all’l’Università di Bari.

Saranno presenti per l’occasione il Sindaco Tommaso Minervini e l’Assessore alla Cultura e Turismo Sara Allegretta.

Gli artisti in esposizione saranno:

Addamiano, Capitini, Caradonna, Fracassio, Guastamacchia, Guccione, Laurelli, lo Basso, F. Marchetti, Nuovo, Paloscia, Paulucci, Roccotelli, I. Scaringi, P. Sciancalepore, P. Spadavecchia, Spezzacatena, F. Valente, V. Valente, Valentini.

SCHEDA INFORMATIVA

MOSTRA: “ASTRAZIONE DAL MARE”

SEDE: Sala dei Templari, Piazza Municipio, Molfetta (Ba)

INAUGURAZIONE: mercoledì 1° agosto 2018, ore 19:00

ORARI DELLA MOSTRA: tutti i giorni: 10:00 – 13:00 / 18:00 – 21:00

DURATA DELLA MOSTRA: 1 – 15 agosto 2018

INFORMAZIONI: Tel. + 39 335 7920658. Sito: www.arte54.it

E-mail: info@arte54.it

INGRESSO: Libero

Da seguire.

Maurizio Vitiello