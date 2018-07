Grande soddisfazione per l’amalfitana Francesca Faratro. Nella serata di ieri, infatti, è riuscita ad ottenere il pass per la finale regionale di Miss Italia. Ieri, infatti, si sono svolte a San Valentino Torio, provincia di Salerno, le eliminatorie in vista dell’evento che poi si terrà a Jesolo: lì verrà stabilito che sarà la più bella d’Italia.

Francesca, quindi, ora punta a superare la finale regionale e raggiungere la fase finale dell’evento. Il concorso di bellezza, ricordiamo, è il più antico del Belpaese. Addirittura il suo antesignano, se così si può definire, risale al 1939 e si tratta del concorso “5000 lire per un sorriso”. Il concorso è ripreso nel 1946, dopo la guerra, ed ha preso il nome attuale di Miss Italia. Il concorso nel corso degli anni si è adeguato ai costumi della società italiana. La vincitrice in carica è Alice Rachele Arlanch.