Miss Italia a Cava vince D’antonio. Prossime selezioni regionali a Marigliano e Pomigliano

Si è conclusa con la vittoria di Fiorenza D’Antonio, la seconda finale regionale del concorso di Miss Italia. L’aspirante modella ha conquistato a Cava de Tirreni in una piazza gremita di persone la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Campania e vola alle prefinali nazionali. La napoletana ha sbaragliato la concorrenza di 25 partecipanti provenienti da ogni angolo della Campania. L’evento era inserito nella due giorni di Fashion Arte show un evento storico per la cittadina cavese che viene organizzato da Arturo Buono con il patrocinio morale del Comune. La serata è stata resa ancora più interessante dalla famosa blogger Cristina Salzano che in più occasioni in rappresentanza della Rocchetta è intervenuta sul palco. Le partecipanti hanno sfilato con il body istituzionale. La numerosa giuria ha decretato vincitrice la napoletana Fiorenza D’Antonio che ha vinto il titolo sotto gli occhi dei genitori e della nonna, al termine della manifestazione visibilmente commossa. Secondo posto per Sara Savastano di Salerno, terza classificata Federica Aversano di Santa Maria Capua Vetere, 4 classificata Alessia Ucciardo di Montella, 5 classificata Francesca Faratro di Amalfi, 6 classificata Laura Castiello di Napoli. Le prossime selezioni regionali in Campania si terranno venerdi 20 luglio a Marigliano in piazza Municipio con inizio alle ore 21 in palio il prezioso titolo di Miss Eleganza Campania. Sabato 21 luglio la carovana di Miss Italia diretta dall’agente esclusivista Antonio Contaldo sarà ospite di Pomigliano d’Arco in occasione della Notte Bianca organizzata dalla Pro Loco con la stretta collaborazione dell’Aicast e del Comune. Il titolo di Miss Sorriso Campania verrà consegnato in piazza Leone con inizio alle ore 21.