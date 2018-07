Minori si concludono in bellezza i festeggiamenti in onore di Santa Trofimena con il Trio Tarantae . La cittadina della Costiera amalfitana ha festeggiato in maniera straordinaria quella che è la compatrona della Costiera amalfitana, con Sant’Andrea ad Amalfi.

Il paese è davvero ben arredato, illuminato, strade pulite e molta vitalità e comfort. Dalla spiaggia attrezzata, all’idea del centro benessere in spiaggia Otium, ai bar di qualità, la mostra straordinaria del maestro Carotenuto al Fez che ci ha commosso, alla mostra di Proto , oltre alla Villa Romana più grande e meglio mantenuta della Divina. Minori sembra davvero farsi più bella in vista pure del collegamento con Ravello, lo sviluppo delle passeggiate come il Sentiero dei Limoni, Torre.. E altro ancora.

Un grande sforzo turistico da apprezzare.

Il sindaco Andrea Reale, che ringraziamo, ci comunica l’ultima stupenda serata da non perdere

– Ore 21.30 In piazza Cantilena “Tammorr&Company”: Concerto del gruppo Trio Tarantae – musiche della tradizione, special guest Monica Sarnelli, in collaborazione con il Comune di Minori

Minori Santa Trofimena foto Giuseppe Proto