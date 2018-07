La statua e le Reliquie di Santa Trofimena, hanno fatto ritorno da Salerno, a bordo del guardacoste “G. 211 Appuntato Gottardi” della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Salerno. Continua il Peregrinatio della Santa di Patti, accompagnata da numerosi fedeli provenienti da tutta la Costa d’Amalfi e dal sindaco Andrea Reale.

Quest’oggi ci sono state due messe nella Chiesa SS. Annunziata, nel capoluogo provinciale, una mattutina e una serale: per quest’ultima cerimonia religiosa, i fedeli da Minori sono partiti a bordo da una motonave speciale Travelmar, attivata anche per il rientro in Costiera.

Sul Lungomare California c’è stata la processione con “Minori aspetta la sua Patrona”, con Padre Luigi Petrone che ha guidato questo momento trepidante e di profonda meditazione: le Sacre Reliquie sono state accolte sul Pontile “Guardia Costiera” di Minori e tradotte verso la Basilica, dove alla vigilia dei festeggiamenti della Patrona si è dato luogo alla Messa dei vespri, presieduta dal Vescovo dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli.