Minori, relax di gusto per l’attrice Anna Faris, la Cindy Campbell di “Scary Movie”

L’attrice americana Anna Faris fa ritorno in Costiera Amalfitana, concedendosi un relax gustoso a Minori insieme al suo nuovo fidanzato Michael Bennett. La Faris si è concessa una sosta nel noto ristorante del centro storico della Città del Gusto, gestito dai fratelli Di Bianco, godendo di una cucina a base di frutti di mare e dei prodotti locali. Non sono mancate le foto con lo staff del locale.

Anna Faris da circa due settimane è in vacanza in Italia con la sua nuova fiamma, conosciuta sul set del film Overboard: da Portofino, nelle Cinque Terre, non poteva non concedersi una visita sulla Divina, vecchia conoscenza della 32enne attrice statunitense, divenuta famosa sul grande schermo con il personaggio di Cindy Campbell in “Scary Movie”, la popolare comedy horror a stelle e strisce. La sua vita privata è stata travagliata, dal giugno 2004 si è sposata con l’attore Ben Indra, conosciuto durante i lavori del film il Viale dei delitti e dal quale ha divorziato nell’aprile 2007. Nel luglio 2009 con il collega Chris Pratt ha convogliato a nozze a Bali e da questa unione è nato il figlio, Jack: nella scorsa estate anche questo matrimonio è naufragato.

Divenuta famosa nel genere comico, la Faris nacque in realtà come interprete drammatica, dimostrandolo con pellicole quali Lost in Translation e I segreti di Brokeback Mountain. Ha inoltre preso parte, con personaggi ricorrenti, alle serie televisive Friends ed Entourage. Ha recitato in diverse commedie come La mia super ex-ragazza, La coniglietta di casa, (S)Ex List e Il dittatore, oltre ai tre sequel di Scary Movie. Nel 2008 Anna Faris è apparsa sulla copertina di Playboy, ed oltre ad innumerevoli produzioni cinematografiche, dal 2013 è protagonista della serie TV Mom.