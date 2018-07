MInori. Peregrinatio delle Reliquie di S. Trofimena in Costiera amalfitana fra Scala e Ravello seguita da Positanonews . Aggiorniamo con video del 6 luglio di Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews questo articolo.

Entrano nel vivo le celebrazioni del 225° anniversario del Secondo Ritrovamento delle Reliquie di S. Trofimena, dopo l’emozionante esposizione delle stesse, avvenuta domenica 10 giugno alla presenza del nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli e del vescovo titolare di Minori, mons. Mario Giordana.

Contemporaneamente alla novena di preghiera in preparazione alla festa del 13 luglio, nella quale si ricorda la traslazione delle Reliquie da Benevento a Minori, dopo il sacrilego furto avvenuto nell’838 dal principe sannita Sicardo, si svolgerà la Peregrinatio della Statua processionale e delle Reliquie della santa vergine e martire in alcune parrocchie della nostra Diocesi, fino a Salerno, dove le stesse sostarono prima del rientro a Minori nell’ 839.

Molte le iniziative programmate dai vari parroci nelle Chiese che vedranno la sosta della sacra effigie e delle venerate spoglie.

Da segnalare in particolare la S. Messa che RaiUno trasmetterà da Minori domenica 8 luglio alle ore 10,55 e le celebrazioni del 12 e 13 luglio con il rientro via mare da Salerno, la presenza della nave scuola Palinuro nello specchio d’acqua antistante la cittadina di Minori e la partecipazione di S. Em. Il Card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo.

Con decreto della Penitenzieria Apostolica, partecipando al Pellegrinaggio delle Reliquie di S. Trofimena, si potrà lucrare una speciale Indulgenza Plenaria che potrà essere anche applicata in suffragio delle anime del Purgatorio dal 10 giugno fino al 27 novembre 2018, nelle singole Chiese parrocchiali della Diocesi visitate dalle Sacre Reliquie e specialmente nella Basilica parrocchiale di Minori, dove le stesse sono esposte.

Le altre Parrocchie saranno visitate dalle sacre reliquie nel mese di Novembre.

Di seguito il programma approntato.

Giovedì 5 luglio

ore 18,00 Basilica di S. Trofimena, Celebrazione di saluto per Tramonti

Breve sosta al Convento di S. Francesco di Maiori

ore 19,00 Arrivo a Tramonti Piazza Gete e processione verso la Chiesa di S. Michele e S. Messa – sosta notturna nella Chiesa di S. Michele a Gete

ore 19,00 a Ravello, presso la Pinacoteca del duomo “La santità di S. Trofimena nel culto, nella tradizione e nella devozione popolare”. Introduzione di don Angelo Mansi e relazione della prof.ssa Dorotea Memoli Apicella

Venerdì 6 Luglio

ore 9.30 e 11,00 Tramonti, Parrocchia S. Michele in Gete, Ss. Messe animate dalle diverse comunità parrocchiali di Tramonti

ore 18,00 Cerimonia di Saluto e partenza per Scala (brevi soste lungo il percorso alle parrocchie di Polvica, Pietre e Cesarano)

ore 19,00 Accoglienza presso il monumento al beato Gerardo Sasso, corteo processionale verso il Duomo di San Lorenzo e Celebrazione della S. Messa

Dopo la S. Messa saluto in Piazza Duomo e partenza per Ravello

ore 21,30 Accoglienza in Largo Gradillo. Giunti in Piazza Duomo, accensione delle Lampada e indirizzo di saluto delle autorità

in Duomo, Celebrazione di Accoglienza e al termine reposizione nella Cappella di san Pantaleone – sosta notturna nel Duomo di Ravello

Sabato 7 Luglio

Ore 8,30 Duomo di Ravello, Santa Messa

Ore 10,0 S. Trofimena incontra gli anziani e gli ammalati di Ravello in collaborazione con l’Associazione “I Colibrì”

Ore 11,00 S. Trofimena incontra i fanciulli di Ravello

Ore 17,30 Adorazione Eucaristica

Ore 19,00 Processione per le vie principali di Ravello, accompagnati dal Concerto bandistico Città di Minori,

Al Rientro S. Messa e Cerimonia di saluto presso Largo Boccaccio

Rientro a Minori

Domenica 8 Luglio

Ore 10,55 Basilica di S. Trofimena, S. Messa teletrasmessa su Rai1

ore 18,00 Cerimonia di Saluto e partenza per Maiori fino a Ponteprimario (sosta nelle Parrocchie di Ponteprimario e Vecite, poi lato Vecchia Chiunzi S. Maria delle Grazie e San Pietro)

ore 20,00 Accoglienza delle Reliquie presso il Ponte di S. Domenico, processione lungo Corso Reginna fino alla Collegiata di s. Maria a Mare con sosta presso il Monastero Suore Domenicane

ore 20,30 S. Messa in Collegiata – sosta notturna nella Collegiata di Maiori

Lunedì 9 Luglio

Ore 9,00 Collegiata S. Maria a Mare, S. Messa

ore 18,00 Momento di preghiera e processione lungo Corso Reginna fino al Monumento di S. Maria a mare con Partenza delle Sacre Reliquie da Maiori per Cetara

ore 19,30 Accoglienza delle S. Reliquie a Cetara Piazza M. Ungheresi e processione verso la Chiesa di s. Pietro

ore 20,00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro ap. – sosta notturna nella Chiesa di Cetara

Martedì 10 Luglio

Ore 8,30 Chiesa di S. Pietro, Ufficio delle letture e Lodi Mattutine

Ore 12,00 Ora Media

Ore 16,00 S. Rosario e S. Messa

Ore 17,15 Processione verso Piazza M. Ungheresi e congedo delle Reliquie. Partenza per Cava percorso Raito con sosta presso la chiesa della Madonna delle Grazie proseguendo per Benincasa, Dragonea fino alla Chiesa del SS. Salvatore in Passiano

Ore 19,30 Piazzetta di Passiano, Alzata del Panno e Accoglienza di s. Trofimena con processione verso la chiesa parrocchiale con la partecipazione degli archibugieri Trombonieri Senatore

ore 20,00 Chiesa Parrocchiale di Passiano, S. Messa solenne presieduta da Mons. Armando Dini, vescovo emerito di Avezzano, cui seguirà l’inaugurazione del monumento ai caduti della I guerra mondiale e illuminazione della Croce nel piazzale antistante la chiesa. – sosta notturna nella Chiesa di Passiano

Mercoledì 11 Luglio

Ore 8,30 Chiesa SS. Salvatore in Passiano di Cava de’ Tirreni, lodi mattutine

Ore 9,00 e 11,00 Ss. Messe

Ore 18,00 Celebrazione di saluto e trasferimento a S. Alfonso

Ore 18,30 Piazzale Chiesa di S. Alfonso ai filangieri, Accoglienza delle Sacre reliquie

Ore 19,00 Chiesa di S. Alfonso, S. Messa con Cerimonia di saluto e trasferimento a Vietri

Ore 20,30 Vietri, Chiesa di S. Maria Ausiliatrice (Salesiani), Celebrazione dei Vespri

ore 21,00 Trasferimento a Salerno, Chiesa SS. Annunziata in S. Trofimena

ore 21,30 Accoglienza delle Sacre Reliquie a Salerno presso la chiesa della SS. Annunziata – sosta notturna nella Chiesa dell’Annunziata in Salerno

Giovedì 12 Luglio

Ore 9,00 Chiesa SS. Annunziata in Salerno, S. Messa ed Adorazione eucaristica

Ore 17,30 Partenza dei fedeli da Minori dal molo Guardia Costiera a bordo della motonave speciale Travelmar per partecipare alla celebrazione a Salerno con rientro dopo la cerimonia religiosa

ore 19,00 Chiesa della SS. Annunziata, S. Messa solenne e processione fino al porto di Salerno – La statua e le S. Reliquie di S. Trofimena saranno imbarcati sul Guardacoste “G. 211 Appuntato Gottardi” della Sezione Navale della Guardia di finanza di Salerno

ore 20,00 Lungomare California “Minori aspetta la sua Patrona”, P. Luigi Petrone guiderà il momento di trepidante attesa

ore 21,00 Accoglienza delle Sacre Reliquie sul Pontile “Guardia Costiera” di Minori con processione verso la Basilica e celebrazione vespertina presieduta da Mons. Orazio Soricelli

Venerdì 13 luglio: Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Trofimena

ore 7 – 9 – 10,30 Sante Messe in Basilica

ore 10 Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e le violenze

ore 18.45 In Piazza Cantilena accoglienza di S. Em card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo emerito di Palermo, che presiederà il seguente solenne Pontificale

La celebrazione sarà animata dal coro polifonico “Amici di San Francesco” diretto dal Maestro Candido Del Pizzo

Segue Processione delle Sacre Reliquie e della venerata Statua di Santa Trofimena per le vie del paese

Nella giornata del 13 luglio sarà ormeggiata nelle acque di Minori la nave scuola “Palinuro” della Marina Militare

Sabato 14 luglio

ore 19 Santa Messa solenne presieduta dal Rev.do dom Michele Petruzzelli, Abate della Badia di Cava de’ Tirreni, al termine canto del Te Deum di ringraziamento