Minori: penultimo posto in gradimento socio-turistico.

In tutta sincerità c’era da aspettarselo: MINORI RISULTA AL PENULTIMO POSTO in un sondaggio

effettuato in provincia di Salerno in cortesia, arte, ambiente, alloggio, pasti, prezzi, acquisti, informazione, sicurezza Sondaggio effettuato in una fadcia di turisti che va dai quaranta ai sessanta anni. Ma Minori non è stata dichiarata ( ed a ragione affermiamo noi) città del gusto, vuoi artistico, vuoi gastronomico, vuoi in accomodation (viste le tantissime case vacanze che vanno a supporto del settore alberghiero principale) Allora qui la cosa va rivista oppure in tutta sincerità ci sarebbe da pensare e da agire concretamente. Non è certo la fine del mondo, ma la posizione raggiunta certamente non soddisfa.

Speriamo in uno più rispettoso futuro

Gaspare Apicella