Minori: mostra in omaggio al Maestro Carotenuto

Presso i locali di via Roma del Fes caramiche Show Room a Minori sarà inaugurata sabato 7 luglio la mostra di Disegni ed Acquerelli (1967-2017) del grande Maestro, recentemente scomparso Mario Carotenuuto, salernitano per adozione, tramontino per nascita, minorese per cittadinanza onoraria e per scelta per decenni; tanto che la sua casa minorese era diventata una sorta di CENACOLO per tanti

C’è stata sempre una grande attrazione di Carotenuto per Minori, e le istituzioni locali con la Proloco in primis, sentono il dovere affettivo di ricordarlo in continuazione , proponendo all’attenzione dei tanti, il suo immenso patrimon io artistico

Apertura alle ore 19.oo